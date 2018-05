Volgend jaar Kennisnet voor alle scholen

Kennisnet is een apart netwerk dat scholen en instellingen, musea en bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbinding en in een veilige omgeving -waar geweld en porno uitgefilterd wordt- worden grote hoeveelheden educatieve informatie toegankelijk gemaakt.

Het is nl.tree niet gelukt om alle scholen nog voor het einde van dit jaar op het netwerk aan te sluiten. Het aansluiten van basisscholen in dunbevolkte gebieden was daar debet aan. Voor de uitvoering krijgt nl.tree in 2002 15 miljoen gulden (6,8 miljoen euro) en in 2003 25 miljoen gulden (11,3 miljoen euro).