Rustige lancering iPhone in Europa (video)

Eind juni stonden daar duizenden Amerikanen al een dag voor het begin van de verkoop in de rij bij Applewinkels. Een man die in San Francisco vooraan in de rij stond, kreeg een bod van 1200 dollar op zijn plekje. In het eerste verkoopweekeinde gingen 200 duizend telefoons over de toonbank.

Het contrast met de kalme verkoop in Engeland is groot. Volgens The Times stonden vrijdagmorgen slechts zes Applefanaten in de rij voor de enorme winkel die het bedrijf uitbaat aan de Londense Regent Street. De verkoop gaat in het Verenigd Koninkrijk pas aan het eind van de middag van start.

Keulen

In het Duitse Keulen, waar T-Mobile zijn winkel om middernacht opende om de eerste iPhoneklanten van dienst te zijn, kwamen enkele honderden belangstellenden op de gebeurtenis af. De telecomaanbieder had het idee om touringcars uit de rest van Duitsland naar de stad te laten rijden, al laten varen.

Hype

Volgens Der Spiegel is de eerste hype inmiddels enigszins overgewaaid. Toen de telefoon in de VS werd gepresenteerd werd, werd de iPhone nog een ware revolutie genoemd. Inmiddels hebben ook nadelen van het toestel aandacht gekregen, zoals de vaak dure gekoppelde abonnementen en de afwezigheid van een snelle mobiele internetverbinding.

Gekraakt

Veel echte Applefanaten hebben mogelijk bovendien inmiddels een gekraakt exemplaar van de telefoon uit de Verenigde Staten gekocht. Volgens sommige schattingen wordt een kwart van de in de VS gekochte iPhones ontdaan van zijn zogenoemde simlock. Ook in Nederland worden de toestellen openlijk verkocht.

Nederland

Wanneer de iPhone officieel op de Nederlandse markt komt, en via welke telecomprovider, is nog altijd onduidelijk. Algemeen wordt echter aangenomen dat het toestel hier in de eerste helft van 2008 te koop zal zijn.