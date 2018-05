Prince pakt fansites hard aan

De drie grootste fansites Housequake.com , Princefams.com en Prince.org hebben zich inmiddels verenigd op de website Princefansunited.com en pleiten dat hun vrijheid van meningsuiting wordt beperkt.

Conflict

"We zijn van mening dat deze bedreigingen niet worden gedaan omdat we de auteursrechten schenden, maar om kritiek over Prince de kop in te drukken. We zijn er van overtuigd dat dergelijke acties in conflict zijn met de vrijheid van meningsuiting", aldus het front op zijn website.

Volgens de fansites gaan de advocaten van Prince zo ver dat zelfs een lezersfoto met een door Prince geïnspireerde tatoeage verwijderd moest worden.

Publiekbelang

De Amerikaanse wet biedt de mogelijkheid om afbeeldingen van beroemdheden te gebruiken als het om nieuwswaardige gebeurtenissen gaat en het publiekbelang dienen. De fansites beweren dat ze binnen die categorie vallen.

In september ondernam de zanger al stappen tegen de websites YouTube en eBay. Prince vond dat het publiek zijn concerten moet herinneren zoals ze waren en niet op wazige beelden moet terugzien.

Online winkels als eBay zouden onofficiële fanartikelen verkopen en daarmee het auteursrecht schenden.