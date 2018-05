Maximaal 100 e-mails per dag versturen bij Hotmail

Volgens een woordvoerder van MSN zou slechts 1 procent van de 110 miljoen gebruikers er hinder van ondervinden.

Spam is e-mail afkomstig van (meestal obscure) bedrijven en heeft als hoofdkenmerk dat de ontvanger er niet om heeft gevraagd. Het gaat hier dus vaak om reclame.

Spam mailings worden vaak naar duizenden e-mailadressen tegelijk verstuurd. Internet providers houden elkaar op de hoogte van wie spam verstuurt, en filteren het merendeel van deze zogenaamde bulk e-mail. De spammers zijn echter zeer vindingrijk en verzinnen iedere keer weer nieuwe manieren om hun reclame toch te verspreiden.

De opkomst van ongewenste e-mails is schrikbarend hoog te noemen. Volgens e-mailspecialist MessageLabs werd in januari 2002 nog één op de 199 e-mailtjes betiteld als 'spam'. In juni 2002 was dit al één op de 36 mailtjes en in november 2002 één op de 8. MessageLabs verwacht dat dit verschijnsel alleen maar erger wordt. Halverwege 2003 verwacht de specialist dat één op de 3 mailtjes spam is.