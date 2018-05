Grote newsportals en forums massaal bezocht

"Onze pageviews gingen door het dak", vertelt Caroline Straathof van de Chinese nieuwssite Sohu. Zo’n 20.000 mensen hadden zich op de site aangemeld voor een speciale SMS-service tijdens de eerste uren van de oorlog. Voor 25 yuan (3 dollar) werden SMS-abonnees op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Yahoo

Ook bij Yahoo steeg het aantal bezoekers naar ongekende hoogte. De Amerikaanse portal registreerde tijdens de toespraak van president Bush drie keer zo veel bezoekers.

Forums

In chatrooms en forums lieten veel mensen ook hun ongenoegen blijken tegen de oorlog. ‘Denk eens na over de onschuldige kinderen, ouderen en vrouwen in Irak. Zij zijn onschuldig!’, Soms ook minder genuanceerd; ‘Bush is de Hitler van de 21ste eeuw!’ en ‘Druk het VS imperialisme de kop in!, valt in het eerste uur na de eerste luchtacties te lezen op NetEase.

Vooral na de aanslagen in de VS, is het internet een belangrijke bron van nieuws en een veelgebruikt communicatiemiddel geworden. Amerika en China zijn werelds grootste weblanden met 170 miljoen internetgebruikers in de VS en 59 miljoen in China in 2002, zo meldt China Internet Network Information in januari.