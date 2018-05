Internetondernemer lanceert online desktop

Het systeem werkt volledig in de webbrowser van de gebruiker. Wie een account aanmaakt, krijgt een eigen desktopomgeving, vergelijkbaar met die van Microsofts besturingssysteem Windows. De desktop voorziet in onder meer een tekstverwerker, een mailprogramma, een chatclient, grafische software, een pakket voor presentaties, een VOIP-telefoon en een muziekspeler. Het is ook mogelijk andere programma's toe te voegen.

De online desktop maakt gebruik van populaire webdiensten voor de opslag van gebruikersbestanden. Zo worden muziekbestanden opgeslagen bij MP3tunes en documenten en veel andere bestandstypen in de opslagruimte van de GMail -accounts van de gebruiker.

Lindows

Robertson werd in het verleden onder meer bekend van de muzieksite mp3.com. Later kwam hij in de publiciteit met een sterk in Windows gelijkende variant van het alternatieve besturingssysteem Linux, dat Lindows heette.

Microsoft meende dat Robertson daarmee inbreuk maakte op het merkrecht van de softwaregigant. Na een slepende juridische procedure troffen de kemphanen een schikking. Lindows werd toen omgedoopt tot Linspire .

Wat Microsoft er van vindt dat Robertson zijn nieuwste project ajaxWindows heeft genoemd, is niet duidelijk. Het 'Ajax' in de naam staat overigens voor een gelijknamige technologie , niet voor de Amsterdamse voetbalclub.