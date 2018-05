Ook Tweede Kamer wijzigt in Wikipedia

Kamerlid Boris van der Ham (D66) geeft toe dat hij zijn pagina diverse keren heeft aangepast. "Maar dan gaat het om toevoegingen die volgens mij wel relevant zijn", zo zegt hij in Trouw.

"Ik vind dat je erg voorzichtig moet zijn bij het verwijderen van kritische passages", aldus Van der Ham. Het Kamerlid zegt wel eens iets gewist te hebben, maar volgens hem ging het toen om iets dat "volstrekte onzin" was.

Strafblad

Ook pagina's van SP-leden blijken aan verandering onderhevig. Bij SP-leider Jan Marijnissen werd een passage over "dictatoriaal optreden" verwijderd. Op de pagina van Kamerlid Krista van Velzen (SP) is een passage over haar strafblad geschrapt. Onduidelijk is of de Kamerleden hun pagina's zelf hebben aangepast.

Het ip-adres van de Tweede Kamer wordt door alle fracties gebruikt. Daardoor is het niet direct duidelijk wie wat heeft aangepast.

Betrouwbaar

Op Wikipedia kunnen internetters zelf bijdragen leveren en wijzigen. De bedoeling is dat lezers elkaar corrigen, zodat het aanbod aan informatie betrouwbaar is.

Dankzij een nieuw programma, Wikiscanner, is het sinds kort mogelijk om te achterhalen via welk ip-adres er een wijziging in de encyclopedie is aangebracht.