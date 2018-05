Universal in botsing met iTunes

De platenmaatschappij zou meer zeggenschap willen hebben over het aanbod aan iTunes. Universal eist de mogelijkheid om op ieder gewenst moment bepaalde muziek uit de iTunescatalogus te verwijderen. De platenmaatschappij, die onder andere U2, Bon Jovi en The Police onder contract heeft, heeft vooral moeite met de onderlinge prijsafspraken over de digitale verkoop.

Klap

Mochten de partijen er niet uitkomen, dan is dat een enorme klap voor Apple en iTunes. In de Verenigde Staten, de grootste markt voor iTunes, is Universal verantwoordelijk voor een derde van de verkopen. Anderzijds maken downloads zo'n 15 procent deel uit van de wereldwijde omzet van Universal.

De rest van de muziekindustrie kijkt met grote interesse naar wat komen gaat in deze titanenstrijd. Al jaren klinken er regelmatig geluiden dat Apple misbruik maakt van zijn machtspositie in de digitale markt en zou men graag willen dat de prijsbepaling een stuk flexibeler zou gaan.