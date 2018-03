Internet als belangrijkste informatiebron beschouwd

LOS ANGELES - Van de Amerikaanse internetgebruikers beschouwteen overgrote meerderheid het internet als belangrijkste bron vaninformatie. Acht jaar na de algemene beschikbaarheid van hetwereldwijde netwerk is het internet erin geslaagd boeken,televisie, radio en kranten als informatiemiddel te verslaan.Tot die conclusie komen wetenschappers van de universiteit vanCalifornië in Los Angeles (UCLA) in het derde jaar van hun lopendeonderzoek naar het internetgebruik in de VS. Zij presenteerdenvrijdag hun bevindingen.