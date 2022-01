Anderhalf jaar geleden spraken wij David (PIP, Den Haag), Jonatan (Doornroosje, Nijmegen) en Roy (Bitterzoet, Amsterdam) over de situatie in het nachtleven. Op een paar kortdurende openingen na is er voor de sector weinig veranderd. Hoe gaat het nu met ze? En hoe kijken zij terug op de afgelopen periode?