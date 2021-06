Het Nederlands elftal is zondag op dramatische wijze uitgeschakeld door Tsjechië in de achtste finales van het EK: 0-2. In de tweede helft ging het helemaal mis voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer, met een rode kaart voor Matthijs de Ligt en twee tegendoelpunten.

Voor rust was Oranje nog wel iets sterker, maar de grootste kans was voor de Tsjech Antonín Barák. Meteen na rust liet Donyell Malen een enorme mogelijkheid onbenut, waarna het helemaal fout ging voor Nederland.

In de 55e minuut kreeg De Ligt rood, omdat hij vallend hands maakte en zo een grote Tsjechische kans voorkwam. Met tien tegen elf ging Oranje vervolgens ten onder. Bij een corner in de 68e minuut kopte Tomás Holes de openingstreffer binnen en negen minuten voor tijd besliste Patrik Schick de wedstrijd.

Door de nederlaag gaat niet Oranje maar Tsjechië, dat veertigste staat op de FIFA-ranking, verder naar de kwartfinale op 3 juli om 18.00 uur in Bakoe. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý neemt het daarin op tegen Denemarken.

Grootste kans voor rust voor Tsjechië

Met Malen naast Memphis Depay in de aanval en Wout Weghorst op de bank was Oranje in de beginfase sterker dan Tsjechië in de uitverkochte Puskás Aréna. De ploeg van Frank de Boer zette druk, met mogelijkheden voor De Ligt en Denzel Dumfries tot gevolg. De Ligt kreeg de bal koppend niet op doel en Dumfries snelde langs de keeper, maar de Tsjechische defensie greep daarna in.

In de loop van de eerste helft groeiden de Tsjechen in de wedstrijd en dat leverde ook kansjes op. Een vallende kopbal van Tomás Soucek ging voorlangs, waarna Schick in de handen van Maarten Stekelenburg schoot.

De grootste kans van de eerste helft was zelfs voor Tsjechië. Doordat Patrick van Aanholt geblesseerd op de grond lag had Lukás Masopust ruimte en hij vond Barák. De middenvelder had kunnen scoren, maar met een uitstekende sliding kraakte De Ligt het schot.

Daartegenover stond dat Oranje te weinig creëerde. Dumfries en Malen kregen de bal wel in kansrijke positie, maar keeper Tomás Vaclík werd niet getest.

Matthijs de Ligt druipt af met rood. Matthijs de Ligt druipt af met rood. Foto: Getty Images

Oranje beleeft dramatische tweede helft

Vlak na rust was er dan eindelijk wel ineens een enorme kans voor Oranje. Na een fraai hakje van Memphis had Malen vrije doortocht naar het Tsjechische doel, maar hij scoorde niet. Malen probeerde Vaclík te omspelen en daarbij kwam de keeper als winnaar uit de strijd.

Een minuut later stond de wedstrijd op zijn kop. De Ligt verslikte zich in Schick en corrigeerde dat door de bal met zijn hand weg te tikken. Na inmenging van de VAR zag de Russische arbiter Sergey Karasev dat De Ligt zo een grote kans had verijdeld en trok rood.

Met tien tegen elf, en Quincy Promes als vervanger voor Malen, had Oranje het zwaar in de hitte in Boedapest en lag het initiatief bij de Tsjechen. Het Nederlands elftal wankelde en Dumfries voorkwam met een uitstekende ingreep dat Pavel Kaderábek scoorde. In de 68e minuut was het alsnog raak voor Tsjechië. Een corner werd door Tomas Kalas opnieuw voor het doel gebracht en Holes kopte binnen.

Zo leek de dramatische tweede helft van Oranje compleet. Zeventien minuten voor tijd bracht De Boer Weghorst voor Marten de Roon in de hoop nog iets te forceren, maar aanvallend kon Nederland niets meer uitrichten. Aan de andere kant was het in de 81e minuut wel weer raak. Op aangeven van Holes schoot Schick in de korte hoek binnen, waardoor duidelijk was dat dit EK in achtste finales voorbij is voor Oranje.