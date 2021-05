Max Verstappen mag zich dankzij zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco de nieuwe leider in de WK-stand noemen. De Limburger is de eerste Nederlandse Formule 1-coureur ooit die dat voor elkaar heeft gekregen.

De 23-jarige Verstappen begon de Grand Prix van Monaco van poleposition dankzij problemen bij Ferrari-coureur Charles Leclerc, die de race door een kapotte aandrijfas niet eens kon starten. De Red Bull Racing-coureur gaf de leidende positie niet meer uit handen op het krappe circuit en pakte 25 punten voor de WK-stand.

Lewis Hamilton moest zich tevredenstellen met de zevende positie en daarmee zes punten voor de WK-stand. De Mercedes-coureur reed wel de snelste raceronde en pakte daardoor in totaal zeven punten. Verstappen staat nu vier punten voor op Hamilton (105 om 101 punten).

Verstappen was al een aantal jaar de succesvolste Nederlandse coureur aller tijden. In 2016 was hij de eerste Nederlander die een Grand Prix wist te winnen. Tot die historische Spaanse Grand Prix van dat jaar was vader Jos met twee derde plaatsen de succesvolste Nederlander in de koningsklasse van de autosport.

Slechts vijf Nederlanders pakten punten in een Formule 1-race

In totaal reden vijftien Nederlanders in de Formule 1. Slechts vijf van hen slaagden erin om punten te scoren tijdens een Grand Prix, vooral ook omdat tot 2003 alleen punten werden toegekend aan coureurs uit de top zes.

Voordat de jongste Verstappen in 2015 debuteerde in de Formule 1, was Christijan Albers de laatste Nederlandse rijder die punten scoorde tijdens een Grand Prix-weekend. Namens Minardi eindigde hij als vijfde bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005, een race waarbij slechts zes auto's aan de start stonden.

Carel Godin de Beaufort scoorde bij zijn thuisrace op Zandvoort in 1962 als eerste Nederlandse coureur punten door als zesde te eindigen. Gijs van Lennep pakte op het circuit in de badplaats in 1973 met een zesde plek zijn eerste WK-punt.

Max Verstappen staat na zijn optreden in Monaco op twaalf overwinningen, 47 podiumplaatsen en vijf polepositions. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.