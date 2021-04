Trombose-experts zijn verbijsterd dat op basis van incomplete gegevens en zonder de raadpleging van deskundigen is besloten het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet te gebruiken.

"Als je alle deskundigen passeert, dan komt dat in de buurt van arrogantie", zegt hoogleraar interne geneeskunde Hugo ten Cate. "Ik word steeds bozer over hoe dit is gegaan", aldus Ten Cate in de Volkskrant.

Vrijdag werd bekend dat het vaccin voorlopig niet meer aan mensen onder de zestig wordt gegeven, omdat nu ook in Nederland bij vijf vrouwen na toediening van het vaccin trombose is vastgesteld. Maar vooralsnog wijst niets op het verdachte ziektebeeld waar nu zoveel om te doen is, zeggen de experts.

"Dit is ontluisterend", zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, gespecialiseerd in trombose. "Dit moet wel een politiek besluit zijn, uit angst dat er meer gevallen bij komen en dat de overheid dan een lakse houding wordt verweten." Volgens vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen is het besluit om tijdelijk niet met het AstraZeneca-vaccin te vaccineren vooral op basis van emotie genomen en niet op basis van wetenschap. "Je moet eerst de gegevens analyseren en dán pas conclusies trekken."

Nederland wacht een nieuw oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) af. Woensdag komt het veiligheidscomité van de toezichthouder opnieuw bijeen. Dan moet duidelijk worden hoe vaak trombose in combinatie met een verminderd aantal bloedplaatjes in Europa is gemeld en wat de risico's zijn.