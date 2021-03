Bij de kerken op Urk en Krimpen aan den IJssel die zondagochtend ondanks de coronacrisis de deuren weer openden voor alle leden zijn verslaggevers aangevallen. In Krimpen aan den IJssel gaf een kerkganger bij de Mieraskerk een verslaggever van Rijnmond een trap en een klap. Bij de Sionkerk op Urk werd een verslaggever van PowNed geschopt, geslagen en bewust aangereden.

De politie heeft voor de aanval bij de Mieraskerk een 43-jarige man uit Krimpen aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder stond in Krimpen aan den IJssel verslaggever Jacco van Giessen van Rijnmond iemand te interviewen, toen de kerkganger eraan kwam en de verslaggever een trap en een klap gaf.

Rijnmond meldt zelf dat de verslaggever van achteren geduwd en getrapt werd en in zijn buik werd getrapt. Het voorval staat op camera, aldus de omroep. De verslaggever doet aangifte.

Het bestuur van de Mieraskerk zou excuses hebben aangeboden aan het slachtoffer en zou met de dader in gesprek gaan. "Ik accepteer alleen excuses van de dader", aldus de verslaggever daarover op de site van Rijnmond.

In een tweet over de aanhouding van de 43-jarige man schrijft de politie Rotterdam: "Laat journalisten hun werk doen."

Check hier de hele video: https://twitter.com/jaccovangiessen/status/1376094195430088704?s=20

Journalist op de motorkap

Op Urk belaagden twee jongeren een verslaggever en cameraman van PowNed. De verslaggever werd geschopt en geslagen. Hij belandde ook op de motorkap van een parkerende auto, toen de bestuurder weigerde voor hem te stoppen.

Volgens een politiewoordvoerder werden de hulpdiensten gewaarschuwd over "wrijving" tussen aanwezige journalisten op straat en voorbijgangers. "We zijn erbij om te zorgen dat de journalisten hun werk kunnen doen", aldus de politiewoordvoerder.

Wat precies op Urk is voorgevallen, weet de politiewoordvoerder niet. "Het is nu weer redelijk rustig. De kerkdienst is bezig."