Dit weekend en volgend weekend vinden de laatste vier coronaproefevenementen van Fieldlab plaats. NU.nl beschrijft hoe de bezoekers tijdens de twee festivals en de twee evenementen in de Ziggo Dome ingedeeld worden.

Dance-event en concert

Op zaterdag 6 maart vindt in de Ziggo Dome een dance-event plaats, met optredens van onder anderen Sunnery James en Ryan Marciano en Lady Bee. Een dag later treedt André Hazes op. De twee evenementen worden op dezelfde manier aangepakt.

Bezoekers worden verdeeld in zes groepen, zogeheten bubbels.

Bubbel 1

De eerste bubbel bestaat uit 250 personen en bevindt zich rechts van het podium. Daarin worden drie mensen op 1 vierkante meter geplaatst. Alle mensen in deze bubbel dragen een mondkapje, ook tijdens het zingen en op weg naar de horeca of het toilet. Een op de tien bezoekers ondergaat een sneltest.

Deze sneltest is geen medische test, maar vooral een experiment om erachter te komen tot welk aantal het zin heeft mensen op locatie voorafgaand aan een evenement te testen en te laten wachten op de uitslag. Alle bezoekers moeten binnen 48 uur voor de start van ieder evenement negatief getest zijn door middel van een PCR-test.

Bubbel 2

Is naast de eerste, met eveneens 250 personen. Zij krijgen voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hier draagt iedereen een mondkapje, maar niemand ondergaat een sneltest.

Bubbel 3

Een vak over de hele breedte achter die twee bovengenoemde vakken voor het podium. Daar staan mensen op aangewezen stippen. Althans: dat wordt hen gevraagd. Ze dragen alleen mondkapjes als ze zich bewegen richting toiletten of horeca. Ook hier worden geen sneltests afgenomen.

Bubbel 4

Bevindt zich op de tribune en bestaat uit 250 mensen. Zij bepalen zelf waar ze zitten en dragen altijd mondkapjes. Hier wordt een op de tien bezoekers getest.

Bubbel 5

Bevindt zich ook op de tribune. Hier worden mensen geplaceerd, met steeds twee stoelen tussenruimte. Men mag zitten of staan. Deze mensen moeten alleen een mondkapje op als ze zich verplaatsen.

Bubbel 6

Bezoekers zitten of staan op de tribune. Bij deze gesimuleerde vipsetting hoeft niemand een mondkapje te dragen. Wel wordt een op de tien personen aan een sneltest onderworpen.

Dancefestival en popfestival

Op zaterdag 13 maart vindt een dancefestival plaats op het festivalterrein in Biddinghuizen waar ook Lowlands en Defqon.1 worden georganiseerd. Hier treden onder anderen Joris Voorn en Philou Louzolo op. Een dag later vindt op hetzelfde terrein een popfestival plaats met artiesten als Froukje, De Staat, Maan en Jett Rebel.

Er worden vijftienhonderd bezoekers per festivaldag verwacht, maar hier worden in tegenstelling tot bij de evenementen in de Ziggo Dome geen aparte bubbels ingericht. Wel dragen alle bezoekers een mondkapje en - overigens net als als bij de events in Ziggo Dome - een tag, waarmee later bijvoorbeeld wordt geanalyseerd hoelang ze bij andere bezoekers in de buurt zijn geweest.

Bezoekers worden vooraf getest en krijgen bij de toegang ook te maken met allerlei controles, zoals een temperatuurmeting. Daarna mogen ze zich vrij bewegen over het festivalterrein en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen.

Het is een compact festivalterrein met twee podia. De festivals zijn openluchtevenementen, maar er is bij de podia overkapping ter beschutting. Net als op alle andere locaties wordt ook hier de luchtkwaliteit gemeten. Het algemene beeld laat zien dat het organiseren van evenementen in de buitenlucht veiliger is dan binnen. Fieldlab is benieuwd wat er gebeurt als je een overkapping plaatst, maar wel luchtstromen via de zijkanten toelaat.