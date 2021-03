Er is momenteel vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen geen ruimte voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag. Hij vindt dat politici er verstandig aan doen zich terughoudend op te stellen in de verkiezingscampagne.

"Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt", aldus Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC.

De voorman van de acute zorgsector vindt het "niet logisch" om al meer maatregelen te versoepelen, terwijl het effect van de versoepelingen die net zijn ingegaan, nog niet duidelijk is. Pas over enkele weken kan worden bepaald of daar ruimte voor is, zegt Kuipers. "Als het te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig", waarschuwt hij.

Kuipers toont begrip voor het besluit om enkele versoepelingen door te voeren, zoals de heropening van middelbare scholen. "Ik snap ook het pleidooi om te kijken of je met versoepelingen meer draagvlak kunt creëren. Draagvlak en naleving zijn ontzettend belangrijk", zegt hij. Tegelijkertijd zitten we "met een variant die niet onder de duim is te houden", verwijst hij naar de Britse variant van het coronavirus.

'Wereld ziet er over negen weken anders uit'

Kuipers denkt dat de combinatie van lenteweer en het oplopende aantal vaccinaties de situatie er wel beter op kunnen maken. "Als we negen weken verdergaan, ziet de wereld er anders uit."

In de komende week voorzien de ziekenhuizen nog geen grote toename van het aantal coronapatiënten. "Daarna zou dat wel kunnen gebeuren", zegt de LNAZ-voorzitter. "We bereiden ons voor op de mogelijkheid van hogere aantallen. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt."

Ook burgemeesters vinden het te vroeg voor versoepelingen

Ook burgemeesters in het Veiligheidsberaad temperen de roep om versoepelingen. De besmettingscijfers moeten eerst gaan dalen. "Ik roep iedereen op om vol te houden, hoe zwaar het ook is", zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.

Hij wijst ook de ludieke acties in de horeca af, omdat ze mogelijk besmettingen in de hand werken. Horecabedrijven hebben aangegeven de terrassen dinsdag als protest te heropenen. "Die acties kunnen wij er niet bij hebben. Ik vind ze heel erg onverstandig. Ze creëren een gelegenheid voor mensen om te gaan zitten."

Andere burgemeesters staan hier anders in. Zij vertrouwen erop dat de horecazaken zich netjes aan de gemaakte afspraken zullen houden. Als er toch gasten op het terras gaan zitten, dan gaan de burgemeesters handhaven. "Dat weten zij", benadrukt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer.