De Amerikaanse medicijnwaakhond (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om miljoenen mensen in te enten.

De FDA adviseert het vaccin alleen toe te dienen aan mensen van 18 jaar en ouder. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Niets stond daarmee een noodgoedkeuring in de weg.

Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, is meteen na het besluit begonnen met de distributie van de vaccins in de VS. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens J&J 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend en voor eind juni van dit jaar is het streefgetal 100 miljoen toegediende vaccins.

Het groene licht werd gegeven een dag nadat een comité van onafhankelijke deskundigen goedkeuring voor het vaccin had gegeven aan de FDA.

Goede stimulans voor vaccinatiecampagne na trage uitrol

De goedkeuring is een opsteker voor de Amerikaanse vaccinatiecampagne, die na een trage uitrol weer op gang is gekomen. Ongeveer 47,2 miljoen mensen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin ontvangen, aldus de Gezondheidsdienst CDC.

Het Janssen-vaccin kan op koelkasttemperatuur worden bewaard. Ook hoeft er met het Leidse middel maar één prik te worden gezet, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en Astra/Zeneca die eerder zijn toegelaten.

Biden is enthousiast, maar ook waakzaam

De Amerikaanse president Joe Biden is blij met aankondiging dat Amerikaanse regelgevers een derde COVID-19-vaccin hebben goedgekeurd, maar waarschuwde dat het zwaar getroffen land niet haar aandacht kan laten verslappen.

"Dit is opwindend nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende ontwikkeling in onze inspanningen om een einde aan de crisis te maken. Maar we mogen nu niet onze waakzaamheid laten varen of aannemen dat de overwinning nabij is", zei Biden in een verklaring.

EU zal Janssen-vaccin ook snel goedkeuren

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.