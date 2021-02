Onderzoekers maken zich zorgen over een nieuwe variant van het coronavirus die zich verspreidt in New York, melden Amerikaanse media. In november dook de coronavirusvariant B.1.526 voor het eerst op in de stad. De onderzoekers ontdekten de variant in de gedeelde database GISAID. In februari kwam de gemuteerde versie voor bij een kwart van de sequenties uit de database die de wetenschappers onderzochten.

De New Yorkse variant van het virus vertoont overeenkomsten met die uit Zuid-Afrika en Brazilië, zeggen de wetenschappers. De variant zou besmettelijker zijn en de immuunreactie van het lichaam verzwakken. Wetenschappers van het California Institute of Technology en een team van Columbia University deden onderzoek naar de nieuwe variant in New York. Ze hebben nog geen peerreviews ontvangen.