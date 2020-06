Onder anderen Typhoon, Snelle, Nick & Simon en Nicky Romero werken via De Tuin van 2020 en Het Strand van 2020 samen aan alternatieven voor de vanwege de coronacrisis afgelaste zomerfestivals. Op verschillende data in juli en augustus kunnen maximaal honderd bezoekers per keer liveoptredens bijwonen.

Typhoon is een van de initiatiefnemers van de concertreeks op nog onbekende locaties. "Als ik voor mezelf praat heeft het wel even geduurd voordat de energie weer daar was om vooruit te kijken", aldus de rapper. "Maar we kunnen niet wachten om de muziek weer te delen met onze fans, binnen de beperkingen, maar in liefde en volle energie. Al vraagt dit om wat aanpassingen."

Alle artiesten, onder wie Lil' Kleine, Douwe Bob, Sam Feldt en Trijntje Oosterhuis zullen drie keer per dag optreden. Tickets komen beschikbaar zodra het is toegestaan om evenementen met maximaal honderd bezoekers te organiseren.

Als onderdeel van de coronamaatregelen heeft het kabinet alle grote evenementen zoals muziekfestivals verboden tot zeker 1 september. Zogeheten massale evenementen met een landelijke uitstraling kunnen eigenlijk pas weer plaatsvinden als er een vaccin is, meldde gezondheidsminister Hugo de Jonge vorige maand. Wel zijn sinds 1 juni kleinschalige evenementen met maximaal dertig bezoekers weer toegestaan.

