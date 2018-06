Zo bouw je als ondernemer een winnend team

Een goed team met de juiste mensen kan bergen verzetten. Iemand die daar sterk in gelooft, is David Sluis. Sluis is mede-eigenaar van het bedrijf GoFastForward, gespecialiseerd in het trainen van bedrijven die willen groeien met een winnend team.

Scaling up

De kennisondernemer volgde zelf het jaarprogramma van GoFastForward, waardoor zijn bedrijf snel groeide. Vervolgens verkocht hij zijn eigen onderneming en werd hij mede-eigenaar van GoFastForward. Nu helpt hij andere ondernemers hun groeidoelen te behalen. Onder meer met behulp van de populaire scaling up-methodiek, naar voorbeeld van Amerikaanse bedrijven die in razend tempo doorgroeien.

''Het komt erop neer dat je de lange termijn scherp inzichtelijk maakt en ieder kwartaal heldere prioriteiten stelt om in cadans naar een specifieker doel toe te groeien.'' Van groot belang daarbij is om als onderneming sterker naar cultuur en kernwaarden te kijken in het wervingsproces.

Mismatch tussen medewerker en bedrijf

In 80 procent van de gevallen dat er geen goede klik is tussen medewerker en bedrijf, heeft dit namelijk te maken met een mismatch op cultuur, vertelt Sluis. ''Het is geen diskwalificatie van die persoon, maar een bevestiging dat het bedrijf en de persoon minder goed bij elkaar passen.''

''Om een winnend team te kunnen werven, moet je het DNA en de cultuur van je bedrijf inzichtelijk maken. Daag jezelf uit om naar bepaalde soorten gedrag te kijken.'' Dat is waar David Sluis onder meer bij stilstaat tijdens zijn workshop 'Bouwen aan een Winnend Team' op de BusinessBoost Experience van ING.

In de workshop legt hij de geheimen bloot van een winnende cultuur als basis van verdere groei en helpt hij je de kernwaarden en cultuur van je onderneming te identificeren. Zo kun je in kaart brengen wie daar goed bij past en wie je misschien beter kunt laten gaan. Het leidt je naar de eerste stap. Kortom, heb je een winnend team of niet?

Zelf een team creëren passend bij de bedrijfscultuur

Een winnend team bouw je door de cultuur heel belangrijk te maken in je werving en selectie. Sluis: ''Laat capaciteiten, opleidingen of een LinkedIn-profiel niet enkel leidend zijn, maar kijk juist ook naar waar het hart van die persoon sneller van gaat kloppen en of diegene binnen jouw cultuur past.''

''Ga niet pas op het moment wat je iemand nodig hebt werven'', zegt Sluis. ''Maak een reservebank en wees er continu mee bezig. Maak het zo belangrijk als het is. Zorg dat je altijd in contact bent met potentieel goede mensen. Zo kun je direct polsen als het moment daar is.''

Ook blijven nadenken over de waarde die jouw bedrijf toevoegt aan de arbeidsmarkt behoort tot de tips van Sluis. ''Ieder bedrijf heeft een vrijdagmiddagborrel en een tafelvoetbaltafel. Wat maakt jouw bedrijf echt zo uniek? En waarom kan iemand beter voor jou kiezen in plaats van die tien andere bedrijven?''

Meer geheimen voor een winnend team verklapt David Sluis tijdens zijn workshops op 10 juli (Zwolle), 24 september (Rotterdam) en 9 oktober (Amsterdam). Ben jij ook op zoek naar een winnend team? Schrijf je gratis in voor BusinessBoost Experience.