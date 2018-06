3 gouden innovatieregels voor jou als ondernemer

Het goede nieuws is: iedereen kan (leren) innoveren. Dat betekent echter niet dat er één formule is die geldt voor iedereen, waardoor je als vanzelf verandert in de volgende Steve Jobs of Elon Musk.

Iemand die alles weet over hoe je jouw bedrijf het beste kan innoveren, is innovatie-expert en ondernemer Ben van der Burg. Van der Burg is Chief Commercial Officer bij Triple, een van de meest innovatieve bedrijven van Nederland. Het bedrijf zit achter de RTL XL-app en de Buienradar-app. Maar ze houden zich ook bezig met kunstmatige intelligentie en virtual reality.

De innovatie-expert is wars van lijstjes als ‘vijf regels voor succes'. Ieder mens is namelijk uniek en bewandelt zijn eigen pad. De een floreert met een strak gedefinieerd plan. De ander behaalt de beoogde resultaten met kleine verbeteringen. En voor weer een ander werkt proberen, testen en bijschaven het beste. Van der Burg: ''Het gaat er om dat je je eigen methode verzint om tot verandering en verbetering te komen. Of dat nu is door gekke dingen te verzinnen of steeds beter te doen wat je al doet.''

Wat werkt voor jouw persoonlijkheid en stijl?

Tijdens zijn innovatie-workshop laat Van der Burg aan de hand van diverse voorbeelden zien wat innovatie voor jouw bedrijf kan betekenen. Onderstaand licht hij al een tipje van de sluier op.

''Je kunt een duidelijk proces inrichten met tal van criteria, maar je kunt ook innoveren zoals Mark Zuckerberg bij Facebook doet. 'We proberen wat en als het blijft plakken bij klanten dan gaan we daarmee verder'.'' Bij Triple proberen ze voornamelijk veel. Er is geen businesscase. ''Onze kracht is enthousiasme en overtuiging. De basis van onze innovatie is proberen.''

Jouw drie gouden innovatieregels

Tijdens de innovatieworkshop ga je als ondernemer aan de slag met jouw drie eigen gouden innovatieregels. Ja, toch die drie regels. Maar dat zijn dan wel joúw drie regels. ''Je zult er wellicht achter komen dat een van Steve Jobs' regels voor jou goed werkt, maar misschien ook een van Mark Zuckerberg.''

Denk hier alvast over na voordat je jouw drie gouden regels opstelt tijdens de innovatie-workshop:

1. Kies wat voor jouw ecosysteem werkt

Past de trial & error-methode niet? Dan moet je juist wel de businesscase goed bedenken.

2. Bepaal de rol van de klant

Overtuig je de consument – zoals Steve Jobs – van jouw product? Of speelt de klant een belangrijke rol in de ontwikkeling van jouw dienst of product, zoals vaak het geval bij fast moving consumer goods?

3. Ken jezelf

Wat is mijn DNA? Waar kom ik vandaan als mens en organisatie? Belangrijk om te weten om een richting te kunnen bepalen.

4. Vergaar kennis

Lees en studeer veel. Houd start-ups in de gaten. Kortom: weet wat er in de wereld speelt, zodat je een breed beeld hebt.

5. Dom idee? Luister!

Van der Burg: ''Als iemand een heel dom idee heeft, dan moet je juist luisteren. Je wilt juist niet dat iemand je iets vertelt wat je al weet.''

