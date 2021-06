Scheiden kan een erg lastig en emotioneel proces zijn. Maar er moet daarnaast ook nog eens van alles geregeld worden. Stel bijvoorbeeld dat jij en je ex-partner samen een gezamenlijke lening hebben. Hoe pak je dit aan na je scheiding? Vergelijkingssite Independer geeft een aantal opties.

Dit artikel is geschreven door Independer.

De lening hetzelfde laten

Als jij en je ex-partner op goede voet uit elkaar gaan, kan het ook gewoon zijn dat jullie niets officieels regelen voor de gezamenlijke lening. Jullie spreken dan onderling af hoe jullie de lening willen aflossen. Bijvoorbeeld: je partner maakt maandelijks een deel van het verschuldigde geld naar je over, waarna jij de lening aflost.

Hoewel dit aantrekkelijk klinkt, is het goed om je te blijven bedenken dat jullie nog steeds allebei aansprakelijk zijn. Kan je ex-partner opeens niet meer het afgesproken bedrag ophoesten? Dan ben ook jij nog steeds verantwoordelijk voor het aflossen van de resterende hoeveelheid.

De lening opsplitsen

Jullie kunnen de gezamenlijk lening ook opsplitsen. Je kiest dan een gewenste verdeling. Bijvoorbeeld: jullie betalen allebei 50 procent van het verschuldigde bedrag. Het probleem met het opsplitsen van een lening is dat de kredietverstrekker hier niet altijd mee akkoord gaat. Die heeft er namelijk zelf geen baat bij. Zeker als je bedenkt dat partners door de gezinssamenstelling soms een flink ongelijk inkomen kunnen hebben.

Stel dat een van jullie een fulltime baan heeft en de ander een parttime baan. Dan is de kans groot dat de geldverstrekker niet akkoord gaat als jullie de lening door midden delen. Voor degene met het parttime inkomen is het kunnen terugbetalen namelijk een stuk minder zeker. Verstandig dus om goed rekening te houden met ieders inkomen als je een lening wilt opsplitsen. Vervolgens pas je daar de verdeling op aan en leg je deze afspraken vast.

Voorkom onverwachte opnames

Hebben jullie doorlopend krediet? Het is in die situatie altijd handig om in overleg met de kredietverstrekker heropnames uit te zetten. Het is dan niet meer mogelijk voor jou of je ex-partner om nog extra geld op te nemen met jullie gezamenlijke lening. Het moeten aflossen van jullie gezamenlijke lening is waarschijnlijk al onhandig genoeg. Dan voorkom je liever het risico dat je ex opnieuw geld opneemt waar jij deels aansprakelijk voor bent.

Heb je toch wat extra geld nodig? Je kunt dan natuurlijk ook gewoon een nieuwe lening aanvragen. Deze staat dan alleen op jouw naam. Dat stelt hopelijk iets meer gerust bij het aflossen. Let op: als alleenstaande persoon kun je meestal minder lenen dan als stel. Check dus eerst hoeveel geld je kunt lenen.