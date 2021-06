De meeste mensen worden blij wanneer de zon schijnt, maar dit geldt niet voor iedereen. Een op de duizend mensen in Nederland wordt namelijk gelukkiger van een regenbui en kampt vooral met neerslachtige gevoelens in de zomermaanden. Herken je dit? Misschien heb je dan wel last van een zomerdepressie. Dit zijn 3 tips om hiermee om te gaan.

Dit artikel is geschreven door Independer.

Wat is een zomerdepressie?

Misschien denk je nu wel: ik dacht dat ik de enige was. Dat is, gelukkig, niet het geval. Ook al is de zomerdepressie niet zo bekend als een depressie of een winterdepressie, er zijn toch duidelijke signalen. Volgens Claudi Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie, hebben mensen die in de zomer last hebben van somberheid, verlies van interesses en niet meer genieten, te maken met een zomerdepressie. Mirjam Schneider van MIND Korrelatie, een landelijke organisatie die onder andere psychische hulp biedt, legt uit dat je spreekt van een zomerdepressie als je minimaal 14 dagen achter elkaar last hebt van somberheid en als dit twee zomers achtereen aanhoudt.

Er is nog niet zoveel onderzoek gedaan naar zomerdepressies als naar (winter)depressies, maar volgens Bockting zijn er verschillende oorzaken bekend. Zo speelt de sociale druk een rol. Dit kan het gevoel van eenzaamheid behoorlijk versterken als je mensen gezellig met elkaar op terras ziet zitten of ziet genieten aan het strand. Ook kan een negatief zelfbeeld een zomerdepressie aanwakkeren: we worden namelijk constant geconfronteerd met korte rokjes en bikini's bij lichamen die we mooier vinden dan ons eigen lichaam. Tot slot kan het warme weer zorgen voor een slechtere nachtrust, maar ook de verandering van het licht is voor mensen met lichtgevoeligheid een trigger.

Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar er zijn genoeg dingen die je kunt doen om de zomer een stuk lichter door te komen.

1. Blijf in beweging

Ook al voel je je moe en lusteloos: blijf bewegen. Al is het maar een half uurtje per dag. Een flinke wandeling of workout in de ochtend kan je humeur én je dag een enorme boost geven. Dat komt door de endorfine, ook wel het gelukshormoon genoemd, dat je lichaam aanmaakt tijdens het sporten. Je kunt dit natuurlijk afwisselen met de meer ontspannende activiteiten, zoals een yogales, een cursus die je altijd al hebt willen volgen of het lezen van een goed boek.

2. Houd balans en vaste patronen aan

Het kan misschien voelen dat je je alleen maar wilt terugtrekken met een dekentje op de bank en dat mag af en toe ook zeker (trek je dan ook vooral niets aan van alle mensen op social media die leuke dingen lijken te doen). Bedenk alleen dat je je hier op de lange termijn niet beter door gaat voelen. Wissel het af met sociale contacten en dingen doen die je leuk vindt. Houd hierbij vaste tijden en patronen aan. Bijvoorbeeld elke dag om 8.00 uur op staan en om 12.00 uur lunchen.

3. Lukt het niet zelf? Vraag om hulp

Als dit je even niet lukt, dan heb je alle reden om hulp te vragen. Het is ontzettend belangrijk om over je gevoel te praten en daar hoef je je niet voor te schamen. Je zou met iemand uit je sociale omgeving kunnen praten waarmee je je vertrouwd voelt. Als je dit geen prettig idee vindt, dan is een praktijkondersteuner of psycholoog een goed idee. Kom je bij een praktijkondersteuner terecht? Dan vergoedt je zorgverzekering dit volledig. Ook betaal je hier geen eigen risico voor. Het is namelijk, net zoals de huisarts, eerstelijnszorg en daar wordt geen eigen risico voor in rekening gebracht.

Word je door de huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen naar een psycholoog? Dan krijg je dit vaak ook vergoed vanuit de basisverzekering, alleen betaal je hier wél eigen risico voor. Daarnaast moet jouw zorgverzekering wel gecontracteerd zijn de psycholoog van je voorkeur. Controleer daarom altijd van tevoren of dit het geval is, anders kan het zijn dat de zorg niet volledig wordt vergoed en je een (klein) deel zelf betaalt. Dit kun je makkelijk opzoeken met de contracteringstool van Independer.