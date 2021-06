De eerste tropische dagen zijn al een feit. Veel mensen gaan weer steeds vaker in de tuin zitten die van alle gemakken voorzien is. Heb je dure tuinspullen, dan is het de moeite waard om nu je inboedelverzekering te checken.

Dit artikel is geschreven door Independer.

Een upgrade voor je tuin

Thuis vakantie vieren is ook dit jaar nog de norm. Sinds de pandemie is het lastiger om verre reizen naar het buitenland te plannen. En dus investeren mensen meer in een comfortabele achtertuin. Denk aan een nieuwe loungeset, een hangmat of een luxe barbecue.

Fijn, natuurlijk, maar zo is je inboedel opeens een stuk meer waard. Het is dan extra zonde wanneer er iets mee gebeurt. Bijvoorbeeld door schade, of door een bezoekje van de plaatselijke inbreker die ook van barbecueën houdt. Zorg dus dat je goed verzekerd bent.

Regel je inboedelverzekering

Tuinspullen vallen standaard onder de dekking van je inboedelverzekering. Dus meubels, maar ook gereedschap of zelfs wasgoed dat aan de lijn hangt, worden vergoed. Handig dus wanneer die nieuwe barbecue iets te hard brandt en het beddengoed aan je waslijn vlam vat.

Er zijn hier wel enkele voorwaarden en uitzonderingen bij:

Je tuin moet vaak goed omheind zijn, anders is het risico van diefstal volgens de verzekeraar te groot.

Diefstal wordt vaak niet vergoed als je te 'laks' bent geweest. Is er een boek gestolen nadat deze dagenlang opzichtelijk in je tuin lag? Dan krijg je de kosten meestal niet vergoed.

Sommige verzekeraars werken met een aparte tuinverzekering. Die moet je dan naast de inboedelverzekering afsluiten. Anders zijn je tuinspullen niet gedekt bij schade of diefstal.

Staat je barbecue los of vast

Je inboedelverzekering beschermt per definitie 'tegen de schade aan alle spullen in je huis en schuur die niet aard- of nagelvast zitten'. Dit betekent dus eigenlijk dat je deze items relatief makkelijk mee kunt nemen. Heb je je dure barbecue vast gebouwd aan de tuin? Dan kan het goed zijn dat deze niet onder de inboedel-, maar de opstalverzekering valt. Houd hier rekening mee met het aanpassen van je verzekering.

Twijfel je onder welke verzekering je spullen vallen? Bekijk dan het overzicht met de exacte verdeling van alle items tussen de inboedelverzekering en opstalverzekering. Dan heb je sowieso de juiste.