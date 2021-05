We zijn met z'n allen steeds groener bezig. We eten minder vlees, laten zonnepanelen op ons dak installeren, rijden elektrisch en kiezen steeds vaker voor groene energie. Maar is groene energie wel echt zo duurzaam? Hier moet je op letten wanneer je een groen energiecontract overweegt.

Dit artikel is geschreven door Independer.

Wat is groene energie?

Groene stroom is stroom dat opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Dit wordt ook wel duurzame energie genoemd. Je mag groene stroom ook pas echt groene stroom noemen als het voor 80 procent is opgewekt uit duurzame bronnen. Er is namelijk geen garantie dat de zon altijd schijnt of dat het hard genoeg waait om er energie uit op te wekken. Daarnaast wordt groene stroom gekenmerkt met een Garantie van Oorsprong (GvO).

Soorten groene energie

Er zijn verschillende soorten groene energie, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Hieronder per soort verder toegelicht:

Zonne-energie

Met zonnepanelen op je dak is het mogelijk om zonne-energie op te wekken. De cellen in de panelen zetten het licht van de zon direct om in elektriciteit. Maar ook met zonneboilers of zonnecollectoren kan zonne-energie opgewekt worden.



Windenergie

Dit is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind). Het wordt opgewekt met de bekende windmolens of in windturbines. Hierbij is er geen sprake van CO2-uitstoot en dus helemaal groen.



Waterkracht

Energie opwekken met waterkracht komt in Nederland iets minder voor, omdat we hier niet veel bergachtige gebieden hebben. In bergachtige gebieden is namelijk vaak grote waterkracht. In waterkrachtcentrales zetten ze stromend of vallend water om in energie door de bewegingen van een generator.

Groene energie en vergroende energie

Naast groene energie is er ook vergroende energie. Dit is grijze stroom die groen is gemaakt met een GvO uit het buitenland. Groene stroom is stroom dat duurzaam opgewekt is in Nederland door bijvoorbeeld biomassa of windmolens. Om zeker te weten dat jouw stroom ook echt groen is, kun je het stroometiket van tevoren bekijken.

Als we het hebben over grijze stroom, dan gaat die over stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen. Denk aan olie, gas en kolen. In tegenstelling tot groene stroom zijn deze brandstoffen eindig en aan het opraken.

Groen energiecontract

