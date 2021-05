Wil je in Nederland een lening aanvragen? Dan is de kans groot dat dit bij het BKR geregistreerd wordt. Voor veel mensen klinkt zo'n BKR-registratie als iets negatiefs en achterdochtigs. Maar is dit wel zo? Niet per se. Het kan namelijk juist ook in je voordeel werken.

Dit artikel is geschreven door Independer.

Lening aanvragen

Als je een lening aanvraagt van minstens 250 euro voor langer dan een maand, dan is de verstrekker verplicht dit aan het BKR (Bureau Krediet Registratie) door te geven. Wil je op een later moment namelijk nog een keer geld lenen, dan kunnen financiële instellingen aan de hand van je BKR-registratie zien hoeveel geld je al leent, en of je die lening netjes afbetaalt. Zo kunnen zij goed beoordelen of een nieuwe lening verantwoord is.

In die zin is een BKR-registratie dus niet per definitie iets vervelends. Als jij namelijk steevast op tijd je betalingen doet, kunnen kredietverstrekkers dit door de registratie gemakkelijk controleren. Zo sluit je zonder gedoe of moeite een nieuwe lening af. De BKR-registratie laat immers zien dat je geen risico vormt op het gebied van afbetalen. Dit hangt natuurlijk ook af van hoeveel geld je leent. Hier zit namelijk wel een maximum op. Dus je vraagt je vast af: 'Hoeveel kan ik lenen?'; er zijn hier allerlei handige tools voor om dit te berekenen.

Geld lenen met een BKR-codering

Maar dit werkt ook andersom. Al heb je minimaal twee maanden betaalachterstand, dan wordt dit in je BKR-registratie meegenomen in de vorm van een codering. Het kan moeilijk zijn een nieuwe lening te krijgen als je een codering hebt. Zo'n codering signaleert naar leningverstrekkers dat je niet altijd je lening op tijd hebt afgelost.

Of je geld kunt lenen met een codering hangt ook af wélke codering je hebt. De ene weegt namelijk zwaarder dan de andere. Een overzicht, in volgorde van zwaartegraad:

H: Dit betekent dat je eerder schulden had, maar hier inmiddels van bent hersteld.

A1: Je hebt een betalingsachterstand, maar er zijn afspraken gemaakt om dit af te betalen.

A2: Het bedrag van je betalingsachterstand is opeisbaar, dus de verstrekker kan het geld direct terugvragen of eventueel beslag leggen.

A3: Je hebt een betalingsachterstand waarvoor heel specifieke afspraken zijn gemaakt met de schuldeiser.

A4: Wanneer je voor langere tijd onbereikbaar bent geweest voor de kredietverstrekker om de betalingsachterstand op te lossen.

Geld lenen zonder BKR

Wil je geld lenen zonder BKR-registratie? Dan zijn er enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:

Je leent minder dan 250 euro.

De lening loopt niet langer dan één maand door.

Maar er zijn ook speciale soorten krediet die uitgesteld zijn van BKR-registratie. Je studieschuld wordt bijvoorbeeld niet bij het BKR gemeld, net als je hypotheek van je huis. Ook kun je geld lenen bij familie of vrienden zonder dit bij het BKR aan te geven.