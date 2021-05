Wil je meer weten over een bepaalde auto? Bijvoorbeeld omdat je de dagwaarde wilt weten of omdat dit een stiekeme 'guilty pleasure' van je is als autoliefhebber? Dan kun je je geluk op met de Independer kenteken check. Maar daarnaast zijn er nog zeker drie redenen waarom zo'n kentekencheck af en toe heel handig is.

Dit artikel is geschreven door Independer.

1. Als je auto gaat kopen

Of de auto nu tweedehands is of nieuw, je wilt weten wat je koopt. Al helemaal omdat het fijn is om te weten hoeveel onderhoud er mogelijk nodig is kort na de aanschaf. Maar daarnaast geeft de kentekencheck je ook inzicht in andere zaken, zoals bijvoorbeeld de cataloguswaarde, de dagwaarde, het bouwjaar en de wegenbelasting. Allemaal dingen die je in overweging neemt voordat je overgaat tot de aanschaf van de auto. En is de auto tweedehands? Dan zijn dit natuurlijk zaken die je mee kunt nemen om te bepalen of de gevraagde prijs wel een eerlijke prijs is.

2. De apk-vervaldatum checken

In Europa is de algemene periodieke keuring (apk) voor je auto verplicht, maar de apk is niet oneindig geldig. Je moet je auto dus altijd laten keuren voor de apk-vervaldatum. De apk is een momentopname en geeft een beeld van de technische staat van je auto op dat moment. Doe je dit niet? Dan riskeer je een boete van de politie of RDW en die is in 2021 150 euro. Om die boete te voorkomen, wil je dus weten tot wanneer je apk geldig is. En je raadt het al: die zie je zodra je een kentekencheck hebt ingevuld.

3. Het alarmsysteem van de auto

Weten welk alarmsysteem er in de auto zit, is met name voor de duurdere of zeldzame auto's van belang. Een alarmsysteem is dan vaak verplicht bij het afsluiten van een autoverzekering. Als je een kentekencheck doet, zie je meteen welk alarmsysteem er in de auto zit. Dit kan bijvoorbeeld een startonderbreker, alarmsysteem, alarmsysteem met hellingshoekdetectie of voertuigvolgsysteem zijn.

Wat check je nog meer met de Independer kenteken check?

Naast bovenstaande punten, kun je nog meer inzien met de kenteken check. Als je een auto koopt, wil je misschien ook wel weten hoeveel wegenbelasting je dan betaalt. Dat is meteen te zien nadat je de checkt hebt gedaan. Maar ook het vermogen van de auto, het energielabel, de CO2-uitstoot, het gewicht van de auto en het soort brandstof dat de auto gebruikt. En ga zo maar door. Kortom, altijd een goed idee en ontzettend waardevol om een kentekencheck te doen voor je een auto koopt en vervolgens handig bij je auto verzekeren.