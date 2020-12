Ieder jaar kan je tussen half november en eind december een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Dat is een goed moment om je verzekering onder de loep te nemen. Welke zorg verwacht je volgend jaar nodig te hebben? Ook tandartskosten en orthodontie zijn daarbij belangrijk. Biedt de basisverzekering daarvoor voldoende dekking, of heb je een aanvullende verzekering nodig?

Dit artikel is geschreven door Independer.

Basisverzekering vergoeding tandarts

Wil je een vergoeding krijgen voor je tandartskosten en ben je ouder dan 18 jaar? Dan heb je eigenlijk altijd een aanvullende verzekering nodig. Vanuit de basisverzekering krijg je namelijk alleen een vergoeding voor bijzondere tandheelkunde. Daarvan is sprake als je door een chirurg of specialist moet worden geholpen.

Is een aanvullende tandartsverzekering een goed idee?

Of een aanvullende tandartsverzekering verstandig is? Dat ligt helemaal aan je eigen situatie. Ga je per jaar meerdere keren naar de tandarts of mondhygiëniste? Dan kan een aanvullende verzekering een goed idee zijn. Maar soms is het goedkoper om zelf de rekening te betalen. Is bij je jaarlijkse controle eigenlijk altijd alles in orde? Dan wegen de kosten van de extra premie niet op tegen de vergoeding die je krijgt.

Orthodontie voor volwassenen

Niet alleen kinderen kiezen voor een beugel. Ook als je ouder bent dan 18 kan je kiezen voor een orthodontische behandeling. De kosten daarvan worden niet door de basisverzekering vergoed. Wat die kosten precies zijn, hangt bijvoorbeeld af van het soort beugel en het aantal behandelingen. Je kan ervoor kiezen om een aanvullende verzekering te nemen. Maar de vergoeding die je dan krijgt is vaak laag, terwijl je wel een hoge premie betaalt. Dat betekent dat je alsnog veel moet bijbetalen.

Daarnaast gelden er bij de meeste verzekeraars aanvullende eisen voor orthodontie. Denk aan wachttijd, een eenmalige vergoeding of medische acceptatie. Veel volwassenen kiezen er daarom voor om geen aanvullende verzekering te nemen, maar de kosten voor een beugel zelf te betalen.

Tandarts en orthodontie voor kinderen jonger dan 18 jaar

De vergoeding bij tandartsbehandelingen en orthodontie tot 18 jaar ligt net even anders. Zij krijgen tandartskosten namelijk wel volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor periodieke controle, het verwijderen van tandsteen, verdovingen en vullingen. Daarbij geldt ook geen eigen risico.

Heeft je kind een beugel nodig? Dan moet je een aanvullende verzekering afsluiten als je een vergoeding wil krijgen. Die kosten worden namelijk niet gedekt door de basisverzekering. Aangezien kinderen meeverzekerd worden, moet een van de ouders een aanvullende verzekering afsluiten met een vergoeding voor orthodontie. Controleer van tevoren of er sprake is van wachttijd en welke vergoeding je precies krijgt.