Sommige mensen zitten al jaren bij dezelfde zorgverzekeraar. Zonde, want door over te stappen kan je vaak veel geld besparen. De inhoud van de basisverzekering is bovendien bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. De zorgpremies daarentegen, verschillen. Ook de premies voor aanvullende pakketten zoals fysiotherapie en alternatieve zorg lopen sterk uiteen. Gelukkig is je zorgverzekering vergelijken de afgelopen jaren steeds makkelijker geworden.

Dit artikel is geschreven door Independer.

Het type zorgpolis

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vier verschillende zorgpolissen: de budgetpolis, de naturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis. Het verschil tussen deze polissen zit in het aantal ziekenhuizen en zorgverleners waar je terecht kunt.

Je kunt kiezen uit:

Een naturapolis: Je kunt naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar niet naar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ga je naar een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft? Dan betaal je een deel van de rekening zelf.

Een budget naturapolis: Met een budget naturapolis krijg maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbieders alle kosten vergoed. Dat kan betekenen dat je wat verder moet reizen naar een ziekenhuis. Daar staat tegenover dat je voor een budgetpolis minder premie betaalt.

Met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welk ziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door deze keuzevrijheid ligt de premie van een restitutiepolis wel hoger.

Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrije zorgkeuze en krijg je bij alle zorgverleners de kosten vergoed. Maar de zorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaakt met deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat de zorgverzekeraar heeft afgesproken met de zorgverlener? Dan moet je deze zelf bijbetalen.

Dekking basisverzekering

Voordat je een zorgverzekering afsluit, is het goed om te weten dat de inhoud van de basisverzekering bij iedere verzekeraar hetzelfde is. De basisverzekering vergoedt de belangrijkste zorg, zoals:

Huisarts;

Ziekenhuiszorg;

Ambulancevervoer;

Medicijnen;

Tandartskosten tot 18 jaar;

Kraamzorg en verloskundige hulp;

Fysiotherapie tot 18 jaar en voor chronische aandoeningen;

Psychologische hulp;

Wijkverpleging;

Kosten voor de apotheek.

Het eigen risico

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaal je het verplichte eigen risico van 385 euro. Als je zorgkosten maakt, betaal je de eerste 385 euro dus zelf. De kosten die daar bovenop komen, worden vergoed door je verzekering. Het verplichte eigen risico geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Word je voor een behandeling doorverwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis? Dan worden deze kosten eerst verrekend met het eigen risico.

Zorg die onder het eigen risico valt:

Medicijnen;

Bloedprikken;

Ambulancevervoer;

Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties;

Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico, kun je ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee verhoog je eigenlijk het verplichte eigen risico. Je kunt dit verhogen met stapjes van 100 euro, tot maximaal 885 euro. In ruil hiervoor krijg je van de meeste verzekeraars korting op je premie. Maar let op: een vrijwillig eigen risico is alleen verstandig als je weinig zorg gebruikt. Maak je onverwachts toch veel zorgkosten, bijvoorbeeld doordat je met een gebroken been in het ziekenhuis beland? Dan is het belangrijk dat je het verhoogde eigen risico wel in één keer kunt betalen.

Wel of niet aanvullend verzekeren?

Bedenk of een aanvullende verzekering wel echt nodig is. Ga je bijvoorbeeld maar één keer per jaar naar de tandarts voor controle? Dan is het goedkoper om de kosten zelf te betalen. Let dus goed op dat je niet meer premie betaalt dan de vergoeding die je krijgt.

Een voorbeeld: ga je twee keer per jaar voor controle naar de tandarts en heb je nooit problemen met je gebit? Dan betaal je alleen voor de controle. Dat is ongeveer 25 euro per keer. Een aanvullende verzekering voor de tandarts kost je ongeveer 10 euro per maand. Je betaalt dus 120 euro per jaar voor een vergoeding van 50 euro.

Wanneer kun je vergelijken en afsluiten?

Het vergelijken en afsluiten van zorgverzekeringen kan ieder jaar tussen half november en eind december. Stap je in deze periode over? Dan zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude verzekering voor je op. Het is ook nog mogelijk om in januari over te stappen. Dan moet je je oude verzekeraar alleen wel zelf voor 31 december opzeggen.

Tip: stap je over via de zorgvergelijker van Independer? Dan krijg je een gratis tandongevallenverzekering met een dekking van 20.000 euro.