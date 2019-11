Anna Nooshin bespreekt in de auto bij NU.nl-presentator Chris Helt haar nieuwe documentairereeks Mooier wordt het niet. De influencer en presentatrice vertelt in een uitgebreid interview onder meer over schoonheidsidealen en vooroordelen.

