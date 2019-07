Michael Boogerd krijgt nog altijd veel vragen over zijn dopingverleden. In een openhartig gesprek met Chris Helt vertelt de analist van Tour du Jour over zijn tijd als wielrenner en hoe zijn familie omging met zijn dopinggebruik. Ook praat hij over dopinggebruik in het huidige wielrennen.

