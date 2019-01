Jan Smit stapt voor een uitgebreid interview in de auto bij NU.nl presentator Chris Helt. Ze hebben over hoe intelligent Volendamse zangers overkomen, over Jans nieuwe album en over waarom de zanger zo vaak op tv te zien is.

