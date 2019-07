Wall Street-analisten verwachten dat de winsten van de S&P 500-bedrijven gemiddeld met 2 procent zullen dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat zou de eerste winstdaling zijn sinds 2016.

Barclays heeft echter goed nieuws voor beleggers, en in het bijzonder voor tech-investeerders. Dat meldt Yahoo! Finance. Analist Ross Sandler van de Britse bank is positief over de vooruitzichten van de grote technologiebedrijven, en zette zijn vijf favoriete internetaandelen voor dit cijferseizoen op een rij.

1. Amazon.com

Amazon is de nummer één van Sandler. De e-commercegigant zal zijn winstcijfers op 25 juli rapporteren. "Amazon is ons topidee voor het cijferseizoen." De analist voorziet een omzet van 63,3 miljard dollar in het tweede kwartaal en verwacht een bescheiden versnelling van de omzetgroei. De omzetverwachting van Amazon voor het derde kwartaal zal volgens de analist ook positief zijn, mede dankzij koopjesfestival Prime Day, dat op 15 juli begint en twee dagen duurt.

Volgens Sandler zal Amazons verwachting voor de operationele inkomsten in het derde kwartaal onder de consensus liggen. Op basis van het commentaar van het management dat het bedrijf dit jaar zal terugkeren naar het normale investeringsritme, stelt de analist: "We denken dat de consensus van 4,3 miljard dollar voor het derde kwartaal een beetje te agressief is."

Maar uiteindelijk bepaalt volgens Sandler de omzetversnelling alles. "In periodes van versnellende groei heeft weinig anders iets uitgemaakt voor het aandeel Amazon", zegt Sandler. "Vandaar ons optimisme voor het tweede kwartaal, ondanks de daling van de bedrijfswinst."

Ook andere analisten zijn optimistisch over Amazon. Volgens TipRanks hebben in de afgelopen drie maanden 35 analisten een koopadvies voor het aandeel gegeven en heeft slechts één analist een neutraal advies. Het gemiddelde koersdoel van 2.244 dollar biedt een opwaarts potentieel van 11 procent.

2. Facebook

Facebook is het tweede topaandeel op de lijst van Barclays. Sandler denkt dat de omzet en de winst per aandeel van Facebook hoger zullen uitvallen dan verwacht. Hij voorspelt een omzet van 16,8 miljard dollar in het tweede kwartaal. Zijn schatting van de zogenoemde DAU-groei (dagelijks actieve gebruikers) met 7 procent tot maar liefst 1,57 miljard, zou volgens hem zelfs een beetje conservatief kunnen zijn.

Volgens Sandler is het de moeite waard om bij te kopen, voor Facebook op 24 juli de resultaten bekendmaakt. "Naarmate de discussie over de privacyproblemen naar de achtergrond verdwijnt en we terugkeren naar innovatie, denken we dat het aandeel Facebook kan blijven stijgen."

Volgens TipRanks heeft Facebook 35 koopadviezen en 4 neutrale adviezen. Het gemiddelde koersdoel van analisten van 221 dollar biedt ruimte voor een stijging van 9 procent in de komende maanden.

3. Spotify Technology

Muziek-streamingservice Spotify komt op 31 juli met resultaten. "Spotify zal waarschijnlijk de nieuwe contracten met de labels bekendmaken en de advertentie-inkomsten zijn solide", aldus Sandler. Het bedrijf hoopt binnenkort gunstigere overeenkomsten met grote muzieklabels aan te kondigen. Dat zal volgens de analist een positief effect hebben op de koers.

Sandler verwacht 109 miljoen premium abonnees voor Spotify, een groei met 9 miljoen nieuwe abonnees. "De aandelen zijn enigszins hersteld sinds de dieptepunten in december, maar met 2,6 keer de omzet in 2020 en 9,5 keer de brutowinst liggen ze nog steeds ruim onder het gemiddelde van sectorgenoten", aldus Sandler.

Volgens TipRanks heeft Spotify 9 koopadviezen, 2 neutraal-adviezen en één verkoopadvies. Het gemiddelde koersdoel van 168 dollar biedt een opwaarts potentieel van 11 procent.

4. Uber Technologies

Uber maakte in mei een teleurstellende beursgang. Volgens zakenblad Fortune was het een van de slechtste mega-IPO prestaties ooit, met een aandelenprijs die 7,6 procent daalde op de eerste handelsdag. Het ging van kwaad tot erger toen het bedrijf over het eerste kwartaal een verlies van meer dan 1 miljard dollar onthulde.

Dus wat kunnen we verwachten van de resultaten die op 8 augustus worden gepresenteerd? Volgens Sandler zullen die marginaal beter zijn dan de consensus en mogelijk een EBITDA-doelstelling voor heel 2019 geven. Hij adviseert de positie uit te breiden voorafgaand aan de presentatie van de kwartaalcijfers.

De analist ziet met name robuuste groei bij Uber Eats, het populaire online bezorgplatform dat Uber in 2014 lanceerde. "Uber zal dit kwartaal waarschijnlijk een aanzienlijke omzetversnelling bij Eats laten zien dankzij het nieuwe prijsmodel dat in maart werd uitgerold."

Sandler denkt echter dat de echte uitbraak plaats zal vinden als de zogenoemde "Rides take-rate" in de tweede helft van 2019 verder stijgt. Dat is het deel van de totale tarieven dat Uber krijgt voor ritten en leveringen.

Van de 29 analisten die Uber volgen krijgt het bedrijf volgens TipRanks 21 koopadviezen en 8 neutrale adviezen. Het gemiddelde koersdoel van 53 dollar biedt ruimte voor een opmars van 22 procent ten opzichte van het huidige niveau.

5. Snap

Foto-app Snap maakt een comeback na de rampzalige jaren 2017 en 2018. Het aandeel is dit jaar tot nu toe met maar liefst 178 procent gestegen. En zelfs op deze niveaus is Sandler nog steeds optimistisch over het potentieel van Snap.

"Voor de belegger die wat meer risico wil lopen is Snap nog altijd onze favoriet, ondanks de bijna verdrievoudiging van de koers, vanwege de versnellende toename van het aantal dagelijkse actieve gebruikers", aldus de analist.

Sandler waarschuwt wel dat dat aantal mogelijk niet aan de zeer hoge verwachtingen kan voldoen. Hij verwacht 7 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, terwijl er naar zijn zeggen in de markt geruchten de ronde doen over gebruikersaantallen van 10 tot 15 miljoen.

"Desalniettemin denken we dat het bedrijf momenteel veel vaart heeft op het Android-systeem dankzij een aantal nieuwe features zoals filters en games. Daarom blijven we Snap beschouwen als een van onze favorieten voor 2019 onder de kleine tot middelgrote ondernemingen", aldus Sandler.

Hij verwacht dat het bedrijf op 23 juli een omzet van 355 miljoen dollar zal rapporteren en positieve vooruitzichten voor de tweede helft zal afgeven.

Andere analisten zijn minder optimistisch over Snap. Van de 23 analisten die het aandeel volgen, hanteren er 6 een koopadvies, 14 een neutraal advies en 3 een verkoopadvies. Het gemiddelde koersdoel van 13 dollar ligt zo'n 13 procent onder de huidige aandelenkoers.

