Een renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve zal, als die daadwerkelijk wordt doorgevoerd, waarschijnlijk niet tot verdere koersstijgingen leiden.

Dat zei hoofdstrateeg David Kostin van Goldman Sachs tegen CNBC.

"Veel van die stijging in de markt is naar mijn mening al achter de rug", aldus Kostin. Doordat de markt al verwacht dat de Fed later deze maand de rente zal verlagen, zal een daadwerkelijke rentestap weinig meer doen. "Welke nieuwe informatie krijgen we om de markt hoger te duwen? Het antwoord is: niet veel", verklaarde de strateeg.

"Als er iets aan die verwachting zou veranderen zullen we er in de komende weken, vóór de tweedaagse Fed-vergadering op 30-31 juli begint, veel over horen", voegde hij eraan toe.

Twee renteverlagingen dit jaar

Goldman Sachs gaat volgens Kostin uit van twee renteverlagingen dit jaar, al was het maar omdat de Fed doorgaans liever niet tegen de marktverwachtingen ingaat. Tegen die achtergrond houdt hij vast aan zijn koersdoel van 3.000 punten voor de S&P 500-index tegen het einde van het jaar.

Geen handelsdeal

Een handelsovereenkomst tussen de VS en China zou de koersen volgens Kostin kunnen opdrijven, maar hij verwacht niet dat die in de nabije toekomst wordt gesloten.

De S&P 500 is dit jaar al met 18 procent gestegen en kende het beste eerste halfjaar sinds 1997. De brede index staat momenteel minder dan 1 procent onder het recordniveau van vorige week, en daarin zijn de renteverlagingen volgens Goldman Sachs dus al ingeprijsd.

Lees ook: Goldman Sachs tipt 5 goedkope groeiaandelen