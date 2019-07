Beleggers hebben vorige week het grootste nettobedrag aan activa uit Amerikaanse beleggingsfondsen en exchange traded funds (ETF's) onttrokken sinds 2014.

De winstneming vond plaats in de week dat de Amerikaanse aandelenmarkt nieuwe recordhoogtes bereikte. Dat meldde Reuters op basis van de gegevens van het Investment Company Institute.

Nieuwe records door Federal Reserve

De netto uitstroom van 25,1 miljard dollar uit Amerikaanse aandelenfondsen was de grootste sinds de onttrekking van 25,2 miljard dollar in de week die eindigde op 5 februari 2014. In de afgelopen twee weken hebben beleggers ongeveer 30,6 miljard dollar aan Amerikaanse aandelenfondsen onttrokken.

Tegelijkertijd heeft de S&P 500-index nieuwe recordhoogtes bereikt, grotendeels gesteund door de verwachting van een aanstaande renteverlaging door de Federal Reserve.

De S&P 500 stond deze week voor het eerst boven de magische grens van 3.000 punten, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell liet weten dat de centrale bank klaarstaat om de Amerikaanse economie te ondersteunen.

Beleggers nerveuzer over tweede jaarhelft

"Het is verrassend om te zien dat de uitstroom versnelt omdat we in de eerste helft van het jaar een zeer sterke Amerikaanse aandelenmarkt hadden en beleggers doorgaans hun geld aan het werk zetten tijdens een rally op de markten", zei Todd Rosenbluth, directeur ETF's en beleggingsfondsen bij onderzoeksbedrijf CFRA.

Hoewel een deel van de uitstroom kan worden toegeschreven aan het herbalanceren van de portefeuilles halverwege het jaar, is het volgens Rosenbluth een teken dat beleggers betwijfelen of de aandelenmarkten nog iets te bieden hebben nu de zorgen over een vertragende Amerikaanse economie toenemen.

Instroom obligaties zet door

Obligaties bleven daarentegen geld aantrekken. Vorige week stroomde er 10,4 miljard dollar naar obligaties. Die lieten dit jaar tot nu toe elke week een positieve instroom zien. Aandelen buiten de VS zagen 3,6 miljard dollar uitstromen.

In de afgelopen zes weken haalden Amerikaanse beleggers 11,6 miljard dollar weg uit deze categorie.