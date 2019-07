Wie zijn eigenlijk de grote spelers als het om ETF's (exchange traded funds) gaat? En wat zijn de indextrackers waar het meeste geld in wordt gestopt? Een blik op de markt.

Vanguard is waarschijnlijk het fondshuis dat als een van de eerste passief beleggen op de kaart zette door middel van indexfondsen. Het is dan ook een van de grootste partijen op de ETF-markt. De Amerikaanse vermogensbeheerder heeft wat betreft de ETF-portefeuille meer dan 1 biljoen dollar in beheer.

BlackRock, die achter de ETF's van iShares zit, is de enige aanbieder die nog meer in bezit heeft.

Top-5 grootste aanbieders

Dit zijn volgens cijfers van FactSet de vijf grootste ETF-aanbieders van dit moment:

BlackRock: 1,55 biljoen dollar onder beheer

Vanguard: 1,01 biljoen dollar onder beheer

State Street. (van de SPDR-ETF’s): 640 miljard dollar onder beheer

Invesco: 203 miljard dollar onder beheer

Charles Schwab: 142 miljard onder beheer

Top-5 grootste indextrackers

De vijftig grootste ETF's, met een omvang van tussen de 17 miljard en 268 miljard dollar, worden allemaal uitgegeven door de vijf genoemde spelers. De vijf grootste indextrackers zijn:

SPDR S&P 500 ETF Trust (van State Street): 268 miljard dollar

iShares Core S&P 500 ETF (van BlackRock): 182 miljard dollar

Vanguard Total Stock Market ETF: 115 miljard dollar

Vanguard S&P 500 ETF: 114 miljard dollar

Invesco QQQ Trust: 75 miljard dollar

Onder de vijftig grootste ETF's zijn er 22 uitgegeven door BlackRock, 18 door Vanguard en 8 door State Street. Invesco en Schwab hebben er beide één.

Zo zijn ze groot geworden

Er gaat dus beduidend veel geld om in ETF's en één van de redenen voor het grote succes van passief beleggen zijn de tegenvallende prestaties van actieve fondsmanagers geweest.

Morningstar voerde een onderzoek uit onder 4.600 beleggingen (van aandelen en obligaties tot vastgoedfondsen) met een totale waarde van 12,8 biljoen dollar. Daaruit rolde dat over een periode van tien jaar slechts in 24 procent van de gevallen beter werd gepresteerd dan de passieve belegging.

Hoewel de goedkope indextrackers vooral individuele investeerders aanspreken, neemt de populariteit onder institutionele partijen ook steeds meer toe. Bijna 25 procent van de beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers bestaat inmiddels uit ETF's, zo concludeert Greenwich Associates.

Zij zien de indextrackers als een goede manier om snel en goedkoop te kunnen schakelen. Volgens Bloomberg zou Vanguard al aan een schema werken om de vermogenswinstbelasting op ETF's omlaag te brengen.

Marktdominantie

Toch zijn er ook zorgen over de dominante positie van ETF-aanbieders als BlackRock, Vanguard en State Street, vooral onder toezichthouders. Zij zouden namelijk eerlijke concurrentie in de weg staan, aldus zakenwebsite Barron’s. De drie firma's zouden maar liefst 80 procent van de totale ETF-markt in handen hebben.

"Ik maak mij zorgen voor beleggers, als de variëteit en keuze die kleine partijen bieden verdwijnen in een zee van consolidatie", aldus een topbestuurder van de Amerikaanse toezichthouder SEC.

Nieuwe ETF-aanbieders lopen nu tegen diverse uitdagingen aan, waaronder reguleringen, en hebben moeite om zich te onderscheiden van grote partijen.

In 2018 werden er 268 nieuwe ETF's gelanceerd, maar lukte het 81 procent niet om tegen het jaareinde 50 miljoen dollar op te halen. Bij dit bedrag kan een partij winstgevend zijn, zo is de algemene opvatting. Volgens cijfers van FactSet groeit het aantal aanbieders dat niet 50 miljoen dollar weet op te halen al sinds 2003.

