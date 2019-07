Morgan Stanley heeft zijn wereldwijde allocatie naar aandelen verlaagd naar het laagste niveau in vijf jaar. Vooral de vooruitzichten voor aandelen in de komende drie maanden zijn volgens Morgan Stanley "bijzonder slecht".

Dat meldt Bloomberg.

Volgens hoofdstrateeg Andrew Sheets blijven de winstverwachtingen te optimistisch, omdat de industriële productie overal ter wereld blijft verslechteren.

Ook zijn de verwachtingen voor een losser monetair beleid van de centrale bank hoog, waardoor er weinig overblijft om de al sterk gestegen aandelenkoersen verder te verhogen.

Markt te optimistisch

"We zien een markt die te optimistisch is over wat de lagere rendementen op obligaties suggereren, namelijk een verslechtering van de groeivooruitzichten. Een aanhoudende verslechtering van de mondiale inkoopmanagersindices duidt op een macro-economische omgeving met tal van risico's", aldus Sheets.

Nu aandelen wereldwijd dit jaar al met 16 procent zijn gestegen, nemen sommige strategen een meer voorzichtige houding aan, omdat de zorgen over een fragiele wereldeconomie en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China aanhouden.

Obligatierendementen hebben de afgelopen weken in meerdere delen van de wereld meerjarige dieptepunten bereikt, wat op een aanhoudende belangstelling voor veilige havens wijst.

Voorkeur voor Japan en Europa

De strategen van Morgan Stanley geven de voorkeur aan aandelen in Japan en Europa boven die in de Verenigde Staten en ontwikkelingslanden. Ze namen daarnaast meer Japanse staatsobligaties en obligaties uit opkomende landen in portefeuille.

"Vastrentende waarden in opkomende markten zullen niet immuun zijn voor een grote verkoopgolf in aandelen, maar we denken wel dat ze het beter zullen doen. Japanse staatsobligaties zijn achtergebleven bij de daling van de Europese rendementen en zien er aantrekkelijk uit op basis van afgedekte wisselkoersrisico's", aldus Morgan Stanley.

