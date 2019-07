De strategen van de Britse bank Barclays zien een kans van 65 procent dat de S&P 500-index 10 procent verder stijgt ten opzichte van het huidige niveau.

Met deze optimistische visie in het achterhoofd selecteerde TipRanks vijf aandelen die volgens topanalisten een opwaarts potentieel hebben van meer dan 20 procent.

1. VMware

Softwarebedrijf VMware helpt haar klanten de IT-kosten te verlagen, door meer flexibiliteit en meer geautomatiseerde en betrouwbare systemen aan te bieden. De aandelen van het dochterbedrijf van Dell zijn tot nu toe met 23 procent gestegen. VMware kende een robuust eerste kwartaal, maar hield de vooruitzichten onveranderd.

Mooi nieuws is dat VMware nu zal draaien op de Azure public cloud van Microsoft. Drie jaar geleden werd een soortgelijke deal gesloten met Amazon Web Services (AWS), het cloudonderdeel van Amazon.

Topanalist Daniel Ives van Wedbush herhaalde onlangs zijn koopadvies voor VMware. Zijn koersdoel van 210 dollar biedt een opwaarts potentieel van 24 procent.

"We blijven zeer positief over de technologie en uitvoering van VMware en geloven dat het uniek gepositioneerd is om het voortouw te nemen in het mogelijk maken van hybride cloudimplementaties", aldus Ives.

In de afgelopen drie maanden hebben dertien analisten een koopadvies afgegeven voor VMware en drie analisten een neutraal-advies. Het gemiddelde koersdoel van 215 dollar biedt ruimte voor een verdere opmars van 27 procent.

2. Dicerna

Dit biofarmaceutische aandeel is dit jaar al meer dan 38 procent gestegen, maar volgens analisten zit er nog meer in het vat. In de afgelopen week hebben vier analisten hun koopadvies voor Dicerna herhaald, nadat het bedrijf zijn programma voor de behandeling zeldzame leverziekte onthulde. Topanalist Ed Arce van HC Wainwright beschouwt dit als een uitstekende stap in het groeiplan van het bedrijf voor de lange termijn.

Alle zeven analisten die Dicerna volgens TipRanks volgen hebben het aandeel op kopen staan. Het gemiddelde koersdoel van 22 dollar biedt een indrukwekkend opwaarts potentieel van 47 procent.

3. Columbia Sportswear

Topanalist Robert Drbul van Guggenheim heeft onlangs in Kansas City en Chicago gesproken met het managementteam van Columbia Sportswear, onder wie bestuursvoorzitter Tim Boyle en directeur Andrew Burns. Zijn koersdoel van 125 dollar biedt ruimte voor een opmars van 24 procent.

Drbul ziet de verkoop van sportschoenen als een aanzienlijke kans voor het bedrijf. Dat komt omdat de schoenenverkopen op dit moment slechts ongeveer 22 procent van de bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen en het bedrijf de verkoop in drie tot vijf jaar wil verdubbelen.

"We blijven geloven dat Columbia Sportswear een van de aantrekkelijkere namen is in onze groep, met een aanzienlijke langetermijngroei en mogelijkheden om de operationele marge uit te breiden, terwijl het bedrijf blijft investeren om meer consumenten te trekken", aldus Drbul.

Van de acht analisten die het bedrijf volgens TipRanks volgen hanteren er zeven een koopadvies en heeft één analist een neutraal-advies. Het gemiddelde koersdoel van 121 dollar biedt een opwaarts potentieel van 20,5 procent.

4. GW Pharma

GW Pharma is een van 's werelds meest prominente cannabisbedrijven. Het in Groot-Brittannië gevestigde bedrijf ontwikkelde het eerste medicijn uit de cannabisplant dat werd goedgekeurd door toezichthouder FDA.

Het medicijn, Epidiolex genaamd, behandelt toevallen die voorkomen bij Lennox-Gastaut syndroom of Dravet syndroom, twee zeldzame en therapieresistente vormen van epilepsie.

Tot dusver is de lancering van Epidiolex zeer succesvol gebleken. De omzet van het geneesmiddel bedroeg in het eerste kwartaal 33,5 miljoen dollar, terwijl 20,7 miljoen dollar was verwacht. "De verwachtingen voor deze lancering waren torenhoog en GW Pharma blijft presteren", zei topanalist Danielle Brill van Piper Jaffray.

Brill is optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf en verwacht dat het groeitraject zich in de komende kwartalen zal voortzetten, onder meer dankzij de verwachte introductie in de EU en de uitbreiding naar nieuwe indicaties.

Brill is niet de enige die positief is over GW Pharma. De tien analisten die het bedrijf volgen hebben allemaal een koopadvies en het gemiddelde koersdoel van 220 dollar biedt een opwaarts potentieel van 28 procent.

5. Alibaba

De Chinese e-commercekoning Alibaba zit niet stil. Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat financieel directeur Maggie Wu vice-voorzitter Joe Tsai zal vervangen als hoofd van strategische overnames en investeringen.

Daarnaast reorganiseert het bedrijf verschillende bedrijfsdivisies, waaronder DingTalk en Freshippo. Ook stelde Alibaba onlangs een 1-voor-8 aandelensplitsing voor, om de "flexibiliteit in kapitaalverwerving, inclusief de uitgifte van nieuwe aandelen", te vergroten.

Na dit nieuws herhaalde topanalist Scott Devitt van Stifel Nicolaus zijn koopadvies. "We hebben onlangs de aandelen van Alibaba toegevoegd aan de Stifel Select List en blijven het aandeel aanbevelen voor beleggers met een lange beleggingshorizon", aldus Devitt. De analist is ook positief over de nieuwe benoeming van Maggie Wu.

"Wu is sinds 2013 CFO en trad in 2007 toe tot Alibaba; we zien haar toenemende verantwoordelijkheden aan de top van de organisatie als een natuurlijke stap in het leiderschap van het bedrijf."

Het aandelensplitsingsvoorstel is volgens de analist een stap in de richting van een beursnotering in Hongkong. "Nieuw kapitaal kan worden ingezet voor de inkoop van eigen aandelen of om de concurrentievoorsprong van het bedrijf te vergroten."

Ook kunnen beleggers op het vasteland van China volgens hem de vraag naar aandelen stimuleren.

Alle vijftien analisten die Alibaba volgen hanteren volgens TipRanks een koopadvies voor het aandeel. Het gemiddelde koersdoel van 221 dollar biedt ruimte voor een verdere opmars van 28 procent ten opzichte van het huidige niveau.