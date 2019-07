De markt heeft de laatste tijd een geweldige rally neergezet. De S&P 500-index is dit jaar tot nu toe met 19 procent gestegen en bereikte een nieuw recordniveau. Het vinden van aandelen met een redelijke waardering is daardoor vrij lastig.

Dat meldt InvestorPlace. Goldman Sachs onderschrijft dit in een recent rapport voor klanten.

"De premie voor groei is hoger dan in het verleden. Met name software heeft nu de hoogste waarderingen sinds de internetbubbel", schreef aandelenstrateeg David Kostin van de Amerikaanse bank.

Ook voor de grote technologiebedrijven gaf de strateeg een waarschuwing. "Toenemende monopolieposities suggereren in het huidige politieke landschap dat het reguleringsrisico zal blijven bestaan en uiteindelijk de onderliggende waarde van het bedrijf kan beïnvloeden."

Maar beleggers die nog steeds geïnteresseerd zijn in groeiaandelen hoeven zich geen zorgen te maken. Goldman Sachs dook in de Russell 3000-bedrijven met een waarde van 1 miljard dollar of meer en selecteerde vijf aandelen die nog steeds een sterke groei en hoge marges bieden.

1. Lululemon

Lululemon Athletica blinkt uit in de snelgroeiende markt van vrijetijds- en sportkleding. Het bedrijf rapporteerde recent geweldige resultaten, waaruit bleek dat de groeicurve nog maar net is begonnen.

De omzet groeide bijvoorbeeld met meer dan 20 procent tot 782,3 miljoen dollar en oversteeg de verwachting van analisten ruim. Ook de omzetgroei van winkels die langer dan een jaar open zijn viel met 14 procent hoger uit dan verwacht.

Ook andere analisten zijn positief over Lululemon. Brian Nagel van Oppenheimer hanteert een koersdoel van 225 dollar en voorziet daarmee een opwaarts potentieel van 24 procent. Analist Sam Poser van van Susquehanna verwacht dat het momentum voortduurt en dat er meer ruimte is voor een verdere stijging van de aandelenkoers.

2. Advanced Micro Devices

Chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) staat ook op de lijst van interessante groeiaandelen van Goldman Sachs. Analisten zijn vooral enthousiast over de introductie van de nieuwe Zen 2- en de derde generatie Ryzen-desktopprocessors van AMD.

Analist Hans Mosesmann van Rosenblatt is positief over AMD en heeft een koopadvies voor het aandeel. Zijn koersdoel van 42 dollar biedt een opwaarts potentieel van 35 procent. De nieuwe processors zijn volgens de analist slecht nieuws voor concurrent Intel.

"Het idee dat Intel de desktopprijzen met ongeveer 15 procent zou verlagen is amusant, omdat zelfs het halveren van de prijzen misschien niet genoeg is om het verlies van marktaandeel aan AMD te stoppen."

3. Ulta Beauty

Schoonheidssalonketen Ulta Beauty heeft recent acht koopadviezen gekregen van analisten en slechts één neutraal-advies. Volgens analist Daniel Hofkin van William Blair hoeven investeerders zich geen zorgen te maken over het nieuwe aanbod van schoonheidsproducten van webwinkelgigant Amazon.

Het aandeel Ulta daalde met 4 procent nadat Amazon had aangekondigd dat het schoonheidsproducten gaat verkopen die worden gebruikt door stylisten, kappers en schoonheidsspecialisten met een vergunning. Maar volgens Hofkin zijn de verschillen tussen de twee bedrijven groter dan gedacht, waardoor de schade voor Ulta meevalt.

"De nieuwe onlinewinkel van Amazon richt zich specifiek op professionele stylisten (grotendeels haarstilisten), die hun door de overheid uitgegeven licenties moeten invoeren om producten van de site te kopen. Ulta richt zich intussen op de eindgebruiker", aldus Hofkin.

"Bovendien biedt Ulta geen specifieke voordelen voor professionele stylisten, en we geloven dat de verkoop van het bedrijf aan deze eindmarkt vrij minimaal is", verklaarde Hofkin die zijn koopadvies herhaalde. De analist beschouwt Ulta nog steeds als een solide langetermijngroeiverhaal met een redelijke tot aantrekkelijke waardering van 25 à 26 keer de toekomstige winst.

4. Supernus Pharmaceuticals

Supernus Pharmaceuticals ontwikkelt producten voor de behandeling van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Het bedrijf heeft al twee commerciële producten op de markt. Dit zijn Trokendi XR, een pil die migraine-aanvallen moet voorkomen, en Oxtellar XR, een pil met vertraagde afgifte voor het verminderen of zelfs volledig voorkomen van epileptische aanvallen.

"We verwachten dat Trokendi XR en Oxtellar XR goed zullen blijven presteren. Vooral het eerste middel, omdat het steeds vaker wordt voorgeschreven voor migrainepreventie", verklaarde analist Matthew Lillis van Cantor Fitzgerald.

Lillis herhaalde zijn koopadvies met een koersdoel van 60 dollar. Volgens de analist zullen beleggers de komende 12 tot 24 maanden, bij positieve klinische onderzoeksresultaten, de waarde van de kandidaatmedicijnen SPN-810 en SPN-812 en de mogelijkheid dat Oxtellar XR voorgeschreven kan gaan worden voor de behandeling van bipolaire stoornissen, beter gaan waarderen.

Analist David Steinberg van Jefferies schat dat de omzet van SPN-812, een kandidaatmedicijn voor de behandeling van ADHD, 500 miljoen dollar of meer kan bedragen. Het middel zal naar verwachting in 2020 op de markt komen. Het gemiddelde koersdoel van 59 dollar biedt een opwaarts potentieel van 82 procent.

5. Euronet Worldwide

Euronet Worldwide, gevestigd in Kansas, is een aanbieder van elektronische betalingsdiensten. De aandelen zitten op dit moment flink in de lift en analist Michael Grondahl van Northland Securities ziet nog veel aanjagers voor een verdere opmars in de toekomst.

Zo heeft creditcardmaatschappij Visa onlangs aangekondigd dat het dynamische valutaconversie (DCC) bij internationale geldopnames mogelijk zal maken. Door deze wijziging zal Euronet zijn DCC-aanbod kunnen uitbreiden naar alle door Visa uitgegeven kaarten in zijn geldautomaten in Europa en bij nieuwe en bestaande geldautomaten over de hele wereld.

Grondahl gelooft dat Euronet weer een sterke zomer zal kennen. Geldoverboekingsonderdeel Ria en digitale tak epay geven Euronet veel mogelijkheden om een sterk groeitraject voort te zetten", concludeerde de analist die het aandeel een koopadvies geeft.

Lees ook: 3 Dow-aandelen om te kopen voor de lange termijn