Het selecteren van de beste aandelen is een uitdaging. Beleggers baseren hun koopbeslissingen op historische gegevens en toekomstige projecties.

U.S.News selecteerde zeven aandelen om beleggers die een pensioenportefeuille willen opbouwen op weg te helpen.

Elk van deze aandelen komt uit een andere sector, verbetert de diversificatie van de portefeuille en helpt om uw kapitaal te beschermen.

1. Berkshire Hathaway

Met Berkshire Hathaway haalt u het beste van de beste bedrijven in huis. Volgens Robert Johnson, bestuursvoorzitter van Economic Index Associates, hebben Warren Buffett en vice-voorzitter Charlie Munger een geweldig directieteam samengesteld en een duurzame cultuur geschapen die het succes van Berkshire tot ver na hun tijd garandeert.

Berkshire werd ooit beschouwd als een instrument om te profiteren van het managementteam van Buffett, maar nu is het een gediversifieerde portefeuille van werkmaatschappijen, grotendeels geconcentreerd in recessiebestendige industrieën zoals consumentenproducten. Berkshire Hathaway bezit aandelen van veel bedrijven die grote concurrentievoordelen hebben.

2. Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev heeft een rating van vijf sterren van Morningstar en is de grootste brouwer ter wereld. Het is een efficiënt bedrijf in een recessiebestendige industrie. De groei wordt bevorderd door slimme overnames van andere efficiënte bedrijven zoals Grupo Modelo, Oriental Brewery en SABMiller.

De brouwer heeft een bijna-monopoliepositie in verschillende Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen. Anheuser-Busch heeft een actueel dividendrendement van 2,3 procent.

3. Dominion Energy

Energiebedrijven staan bekend om hun betrouwbare uitbetalingen van hoog dividend. Dominion Energy is bezig met het ontwikkelen van initiatieven om de CO2-uitstoot te verlagen. Daartoe heeft het bedrijf onlangs de olie-exploratie- en productie-activiteiten verlaten. Het gediversifieerde energiebedrijf wordt goed geleid met oog voor de toekomst.

Morningstar-analist Charles Fishman verwacht dat de activiteiten met grote concurrentievoordelen binnen vier jaar ongeveer 50 procent van het operationeel resultaat van Dominion Energy zullen vertegenwoordigen. De jaarlijkse dividendstijgingen van gemiddeld ongeveer 9 procent en de huidige dividendopbrengst van 4,7 procent biedt gepensioneerden een comfortabele inkomstenstroom.

4. Microsoft

Microsoft heeft Apple als het meest waardevolle Amerikaanse bedrijf van de troon gestoten. Het bedrijf breidt zijn cloudactiviteiten snel uit en heeft uit zijn Office 365-abonnementen een consistente en terugkerende inkomstenstroom. Veel minder dan Apple heeft Microsoft de noodzaak om hardware-producten te updaten.

Microsoft heeft goede groeivooruitzichten en een behoorlijk dividendrendement van 1,5 procent. De aandelenwaardering is mogelijk wel wat hoog met een koers-winstverhouding van meer dan 30, dus beleggers zouden kunnen wachten op een terugval voordat ze het aandeel kopen.

5. HCP

HCP is een vastgoedbevak (REIT) die belegt in zorginstellingen. HCP werd opgericht in 1985 en was de eerste gezondheidszorg-REIT die werd opgenomen in de S&P 500. Het bedrijf is onder andere eigenaar van medische kantoren en seniorenwoningen.

Door de vergrijzing van de Amerikaanse bevolking zal de gezondheidszorgsector in de VS verder blijven groeien. REITs zijn verplicht om 90 procent van hun winst uit te betalen aan beleggers, waardoor ze ideaal zijn voor beleggers die op zoek zijn naar pensioenaandelen. HCP biedt een dividendrendement van 4,7 procent.

6. Imperial Brands

De Britse tabaksproducent Imperial Brands, opgericht in 1901, heeft grote concurrentievoordelen en bedient een grote wereldwijde consumentenmarkt. Het bedrijf is ook betrokken bij niet-tabaksproducten en -diensten zoals restaurants, farmaceutische distributie, software en langeafstandsvervoer.

Het aandeel biedt een royaal dividendrendement van 6,8 procent. Ook lijkt het ondergewaardeerd. Het gemiddelde koersdoel van 66 dollar is meer dan het dubbele van de huidige prijs.

7. Apple

Het merk Apple staat wereldwijd bekend om zijn gestroomlijnde statusproducten als de iPhone en de iPad. Apple berekent premiumprijzen voor zijn ondoordringbare iOS-besturingssysteem. Wel is het afhankelijk van frequente productupdates en consumenten die bereid zijn om deze nieuwe producten te kopen.

Volgens Jason Escamilla, bestuursvoorzitter van Impact Labs, is Apple een goed geleide groeionderneming die buitengewone winstmarges biedt tegen een redelijke waardering. Ook de voorkeur van het management voor het terugkopen van eigen aandelen maakt het aandeel aantrekkelijk.

Het wordt verhandeld tegen een bescheiden koers-winstverhouding van ongeveer 17. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 212 dollar.

