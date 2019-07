De markten worden geconfronteerd met onzekerheid over hoe de handelsoorlog tussen de VS en China zich zal ontwikkelen, wat de Federal Reserve gaat doen en of de spanningen met Iran verder zullen oplopen.

Beleggers met een langetermijnfocus hoeven zich echter minder druk te maken over deze beslommeringen in de wetenschap dat hun portefeuille uit aandelen bestaat die marktontwikkelingen die op korte termijn ongunstig zijn, kunnen weerstaan.

Investorplace.com selecteerde drie aandelen uit de Dow Jones-index die geschikt zijn voor langetermijnportefeuilles. De drie aandelen zijn ook nog eens stabiele dividenduitkeerders.

1. Pfizer

Pfizer is een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. De wereldwijde portefeuille van het concern omvat geneesmiddelen, vaccins en consumentenproducten voor de gezondheidszorg.

De commerciële activiteiten van Pfizer bestaan uit drie segmenten: Pfizer Biopharmaceuticals Group, een geneesmiddelenbedrijf gebaseerd op wetenschappelijke innovatie; Upjohn, een wereldwijde speler op het gebied van generieke geneesmiddelen en Consumer Healthcare, dat zich richt op middelen die zonder recept kunnen worden gekocht.

De robuuste klinische pijplijn van Pfizer heeft de onderneming de afgelopen jaren een indrukwekkend rendement opgeleverd. De groep bezit twee van 's werelds best verkopende medicijnen: de borstkankerbehandeling Ibrance en de bloedverdunner Eliquis, die mede-eigendom is van Bristol-Meyers Squibb.

In juni kondigde Pfizer aan Array BioPharma, een biotechspecialist op het gebied van kankerbestrijding, over te nemen voor 11,4 miljard dollar. Twee medicijnen van dat bedrijf, Braftovi en Mektovi, zijn al goedgekeurd voor de behandeling van uitgezaaid melanoom. In het afgelopen kwartaal realiseerden de twee geneesmiddelen samen een omzet van 35,1 miljoen dollar.

Deze acquisitie versterkt waarschijnlijk de langetermijnpositie van Pfizer in de oncologie, een van de snelstgroeiende segmenten van de farmaceutische industrie. Hoewel analisten de overname zien als een goede beslissing, zal het waarschijnlijk een aantal kwartalen duren voordat de positieve financiële effecten op de balans verschijnen.

De meeste beleggers beschouwen Pfizer niet als een snelgroeiende biotech, maar als een volwassen en defensieve grote farmaceut met stabiele inkomsten. Met zijn robuuste balans, lage volatiliteit en sterke S&P-rating, kunnen de aandelen geschikt zijn voor gediversifieerde portefeuilles.

Pfizer biedt aandeelhouders ook een gestage inkomstenstroom. Het dividendrendement, dat momenteel ongeveer 3,3 procent bedraagt, is negen van de afgelopen tien jaar gestegen. De kasstroom van Pfizer is sterk en zou verdere dividendverhogingen tot ver in de toekomst mogelijk moeten maken.

2. Coca-Cola

Coca-Cola is 's werelds grootste drankproducent met twintig verschillende merken die jaarlijks meer dan 31 miljard dollar genereren.

Coca-Cola staat bovenaan de lijst van favoriete aandelen van Warren Buffett. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, bezit 400.000.000 aandelen Coca-Cola, ter waarde van meer dan 18 miljard dollar. In het laatste kwartaal van 2018, toen veel koersen flink daalden, was Coca-Cola het enige aandeel in de top 10 van Berkshire Hathaway met een positief resultaat.

Toch heeft het concern het grootste deel van dit decennium flinke uitdagingen en afnemende inkomsten gekend. De verkoop van frisdrank daalt doordat de Amerikaanse consument vaker kiest voor gezondere dranken. De brutomarges zijn echter stabiel gebleven op ongeveer 60 procent.

In 2016 kondigde het bedrijf zijn One Brand Strategy aan en introduceerde het een gemeenschappelijke visuele identiteit en campagne voor alle merken. Dit jaar introduceerde Coca-Cola een Amerikaanse reclamecampagne voor zijn nieuwe smaak, Orange Vanilla Coke. Als gevolg van de veranderingen in het productaanbod vertegenwoordigen Cherry Coke en Vanilla Coke ongeveer 9 procent van het volume in dollars, maar brengen ze 18 procent van de groei op.

Coca-Cola voltooide onlangs de acquisitie van Costa Coffee, de grootste koffieketen in het Verenigd Koninkrijk. Wall Street gelooft dat deze aankoop kan leiden tot meer diversificatie in de omzet, vooral door de groei op de Chinese markt, waar Costa Coffee bijna 500 winkels heeft.

Defensieve aandelen zoals Coca-Cola kunnen uw portefeuille van dienst zijn wanneer het moeilijk wordt in de markten. Ook al staan er vraagtekens met betrekking tot de toekomstige groei, het dividend maakt aandelen Coca-Cola aantrekkelijk. In februari verhoogde het bedrijf zijn dividend en kondigde het een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Het huidige dividendrendement bedraagt 3,1 procent.

3. McDonald's

McDonald's is actief in het gefragmenteerde horecasegment, waar het concurreert met bedrijven zoals Yum Brands, Restaurant Brands International en Starbucks. De fastfoodketen heeft meer dan 36.000 restaurants in meer dan 100 landen.

De laatste kwartaalresultaten van McDonald's waren beter dan verwacht. De groepsomzet bedroeg 4,95 miljard dollar en het management had een positieve kijk op de groei en winstgevendheid op lange termijn.

Behalve toename van de Amerikaanse omzet kende McDonald's internationale groei. De vergelijkbare omzetgroei in de VS bedroeg 4,5 procent. De wereldwijde omzet van filialen die langer dan een jaar open zijn steeg met 5,4 procent.

Meer dan 90 procent van de restaurants is momenteel franchise. De franchisebusiness geeft McDonald's een voorsprong op de concurrentie. Omdat de franchisenemers de bedrijfskosten en bedrijfsrisico's dragen, hoeft McDonald's zich geen zorgen te maken over de kosten van het uitvoeren van deze activiteiten. De operationele marges van het concern bedragen nu bijna 30 procent.

Het bedrijf is eigenaar van het merendeel van de panden waar de restaurants in gevestigd zijn, en int huur van franchisenemers. We kunnen dan ook wel zeggen dat het bedrijf net zo goed in onroerend goed zit als in de voedingssector.

McDonald's heeft het dividend elk jaar verhoogd sinds de eerste uitkering in 1976. Het huidige dividendrendement bedraagt meer dan 2,2 procent.

