Voor de Amerikaanse economie zijn het spannende tijden. Aan de ene kant zijn consumenten vol vertrouwen. Ze geven veel geld uit en zorgen daarmee voor een behoorlijke duw in de rug van de economie.

Bedrijven zorgen daarentegen precies voor het tegenovergestelde: lage vertrouwenscijfers en tegenvallende investeringen.

Volgens een artikel in The New York Times kan het bijna niet anders dan dat het consumentenvertrouwen en ondernemersvertrouwen ergens het komende jaar naar elkaar toegroeien. De vraag is alleen wie wint: de positieve consument of de negatieve bedrijfsmanager.

Negatief scenario

Volgens The New York Times is er voor beide wat te zeggen. Om te beginnen met het negatieve scenario. Consumenten zijn de drijvende kracht achter de economie. De particuliere consumptie steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met ongeveer 3,7 procent, terwijl bedrijfsuitgaven aan machines en onderdelen daalden met 4,4 procent.

Maar er zit ruis op de lijn. De laatste data over de arbeidsmarkt wijzen bijvoorbeeld op een significante vertraging van de banengroei. De loonontwikkeling lijkt bovendien dichtbij zijn top te zijn.

Dat zou erop kunnen duiden dat het zwakke ondernemersvertrouwen langzamerhand overslaat op de arbeidsmarkt. En als dat gebeurt, is een recessie niet ver weg meer.

Positief scenario

Aan de andere kant zorgen de beurs en de Federal Reserve voor positieve economische vibes. De Amerikaanse aandelenkoersen zijn in juni letterlijk omhooggeschoten en bezorgden de S&P 500 de beste junimaand sinds 1955.

Dat zou erop kunnen duiden dat de ondernemerszorgen over de economie misschien overtrokken waren en dat investeringen langzaam weer op gang zullen komen.

De Fed helpt ondertussen een handje door een steeds duifachtigere toon aan te slaan. Zo werd er eind vorig jaar nog gerekend op meer renteverhogingen. Inmiddels gokt de gemiddelde analist op een renteverlaging. Voor consumenten en bedrijven is dat uiteraard goed nieuws.