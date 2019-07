Voor velen van ons is het pensioen een ver-van-mijn-bedshow. Toch is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen om een vermogen op te bouwen voor later. Hoe bereken je hoeveel je nodig hebt?

Slechts een kleine 40 procent van de Nederlanders weet hoeveel inkomen hij of zij na pensionering ongeveer zal krijgen, zo blijkt uit de laatste Pensioenmonitor.

Dat is alarmerend, want 31 procent van de werknemers en 43 procent van de zzp-ers bouwt te weinig pensioen op.

Het is dus bittere noodzaak om tijdig in actie te komen, wil je voorkomen dat je op latere leeftijd ieder dubbeltje moet omdraaien. Tijdens een webinar van Care IS Vermogensbeheer, in samenwerking met IEX, legden Loege Schilder en en Gudy Zwarthoed uit hoe je kunt toewerken naar een goed pensioen.

In een tweedelige serie vatten we de bevindingen voor je samen. In deel 1: hoe bereken ik hoeveel ik straks nodig heb om van rond te kunnen komen?

Hoe bepaal ik mijn doelvermogen?

Om uit te rekenen hoeveel er straks op de plank moet liggen, moet je het gewenste inkomen vermenigvuldigen met het aantal jaren dat je van je pensioen verwacht te kunnen genieten. Dat laatste blijft natuurlijk een gok, want je weet niet hoe oud je wordt.

Daarnaast moet je kijken naar je wensen. Een handige vuistregel is dat 70 procent van je laatstverdiende inkomen in principe voldoende is om van rond te komen. Verdien je 50.000 euro netto, dan zou 35.000 euro volstaan.

Maar dit zijn gemiddelden. Je eigen wensen kunnen afwijken. Misschien wil je lange reizen gaan maken of heb je bijzondere hobby’s waardoor je wat meer nodig hebt dan anderen. Omgekeerd kan het doelvermogen ook wat lager uitpakken dan gemiddeld, omdat je kleiner gaat wonen of na je pensionering nog een tijd parttime blijft werken.

Voorbeeldberekening

Om een globaal beeld te geven, maakte Zwarthoed een grove berekening voor een ondernemer met een modaal inkomen van 36.000 euro, die met 68 jaar met pensioen gaat en verwacht 85 jaar oud te worden.

Deze man moet dus zeventien jaarinkomens bij elkaar sparen. Dat komt neer op 612.000 euro.

Maar er is ook kans dat de ondernemer 95 jaar oud wordt. In dat geval heeft hij een stuk meer nodig: 1.000.943 euro. Je levensverwachting is dus ook van groot belang voor de hoogte van je doelvermogen.

Veel onzekerheden

Hoeveel je exact opzij moet leggen, blijft altijd een beetje nattevingerwerk, want er zijn veel onzekerheden. Als je honderd jaar wordt, heb je natuurlijk meer spaargeld nodig dan wanneer je vroeg overlijdt.

Ook is niet bekend hoe de inflatie zich zal ontwikkelen. Maar dat inflatie, jaar in jaar uit, je vermogen uitholt staat buiten kijf.

Verder kunnen de pensioenregels tussentijds veranderen. Zo is de AOW-leeftijd de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd, maar is in het recent gesloten Pensioenakkoord afgesproken dat deze eerst enkele jaren wordt bevroren en daarna beperkt verder stijgt met de levensverwachting.

Hoeveel moet ik per jaar opzij leggen?

Als de ondernemer met 68 jaar met pensioen gaat, heeft hij dus ongeveer 600.000 euro nodig om tot 85 jaar een modaal inkomen te hebben. Begint hij op zijn 41e jaar met sparen, dan heeft hij in totaal 27 jaar de tijd om dat bedrag bij elkaar te vergaren. Hij moet dan elk jaar 22.666 euro opzij leggen.

Na aftrek van de AOW (van nu 9.600 euro), moet hij elk jaar 25.400 euro vermogen opbouwen om van een goed pensioen te kunnen genieten.

Er moet echter ook rekening worden gehouden met de inflatie. Ga je uit van 1 procent inflatie per jaar, dan is dat maar liefst 37.071 euro.

Hoeveel heb ik nodig als ik eerder wil stoppen met werken?

Elk jaar dat je eerder stopt met werken heeft een grote impact op het vermogen dat je nodig hebt, legt Schilder uit.

Wil je al op je 60e jaar stoppen met werken, in plaats van met 68 jaar, dan heb je 25 jaarinkomens nodig. Dat komt neer op 900.000 euro (dat was net 600.000 euro). Je moet dan elk jaar 47.000 euro opzij leggen (tegenover 22.666 euro bij pensionering met 68 jaar).

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je alleen AOW hebt. Ben je in loondienst en bouw je al pensioen op, dan moet je het opgebouwde pensioen van je doelvermogen aftrekken.

Reken je echter niet rijk. De hoogte van de pensioenen is een stuk minder zeker dan vroeger; zeker na het recent gesloten Pensioenakkoord. Ook als je bij een pensioenfonds bent aangesloten is het geen overbodige luxe om zelf een extra spaarpot aan te leggen.

