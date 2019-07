Aandeelhouders in Royal Dutch Shell, BP, Exxon of Glencore kunnen erover meepraten: beleggen in olie- en andere grondstoffenbedrijven was de laatste jaren niet winstgevend. Het dividend was nog altijd meer dan prima, maar de bedrijfsresultaten vielen tegen en aandelenkoersen bleven ver achter bij andere effecten.

Tijd voor een andere beleggingsaanpak? Financieel analist James Picerno vindt van niet. In een blog voor The Capital Spectator wijst hij erop dat grondstoffen de laatste vijf jaar inderdaad weinig aftrek vonden bij beleggers.

Ze waren zelfs (in dollar gemeten) nog minder in trek dan obligaties uit opkomende markten en dat wil wat zeggen. Die hadden een geannualiseerd negatief rendement van 1,1 procent.

Olie en gas

De grootste verliezers onder de grondstoffen waren de afgelopen jaren olie, gas en graan. Maar eigenlijk zijn vrijwel alle grondstoffen over een periode van vijf jaar gedaald.

Met name voor waardebeleggers kan dat volgens Picerno een moment zijn om in te stappen. Alles beweegt immers in cycli, waarom dan niet grondstoffen.

Garanties dat deze trade werkt zijn er overigens niet. Dat zegt Picerno, en veel analisten zullen het daar mee eens zijn. Sinds het geloof in 2014 verloren ging in een zogenoemde supercyclus voor grondstoffen heeft optimisme namelijk plaatsgemaakt voor pessimisme. Dat pessimisme zit nog altijd diep geworteld.