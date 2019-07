De inkomsten van wereldwijde telecommunicatiebedrijven zullen na jaren van verval weer opleven en dat is goed nieuws voor de telecomaandelen. Dat voorspellen analisten van Morgan Stanley in een rapport over de sector.

Dat meldt Cnbc.

De analisten kozen vijf aandelen uit die zij het overwogen-advies meegeven en die beleggers kunnen kopen, namelijk: het Amerikaanse AT&T, HKT uit Hongkong, het Canadese Telus, het Braziliaans Telefonica Brasil, Cellnex uit Spanje en Tele2 uit Zweden.

De overwogen-rating is een indicatie dat de bank verwacht dat een aandeel of index beter zal presteren dan vergelijkbare fondsen.

Tijd voor telecom

"We denken dat het tijd is voor investeerders om wereldwijde telecombedrijven opnieuw te overwegen. De aandelen worden te weinig in portefeuille gehouden en zien er ondergewaardeerd uit", aldus Morgan Stanley.

De bank verwacht dat de groei van de wereldwijde inkomsten van telecombedrijven tussen 2019 en 2021 meer dan verdubbelt.

Naast andere aanjagers van die groei, wijzen de analisten op de trend dat mensen meer gegevens in een hoger tempo gebruiken, waardoor ze zich inschrijven voor meerdere mobiele abonnementen. Een breder gebruik van extra apparaten, zoals slimme horloges en een tweede mobiele telefoon voor het werk, zorgt ook voor een toename van het datagebruik en groei van het aantal abonnees.

Ook aanbieders telecommasten profiteren

Telecombedrijven ontvangen ook hogere inkomsten op meer premiumdiensten en trekken meer gebruikers aan door het aanbieden van betaalbare abonnementen.

De uitrol van het 5G-netwerk, de volgende generatie van supersnel mobiel internet, zal tevens zorgen voor koerswinsten van de aanbieders van mobiele telecommasten. Telecomaanbieders moeten ruimte huren van deze bedrijven om antennes te installeren en draadloze netwerken van stroom te voorzien.

In deze sector beveelt Morgan Stanley de Chinese aanbieders van mobiele telecommasten aan, in het bijzonder het bedrijf China Tower. Volgens de bank zijn er in China 5G-licenties toegekend aan drie telecombedrijven, en China Tower zal daarvan profiteren. Het aandeel van China Tower, dat is genoteerd in Hongkong, is met meer dan 40 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

