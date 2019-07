Hoewel waardeaandelen de laatste tijd zijn achtergebleven, vooral in vergelijking met groeiaandelen, ziet de Amerikaanse bank Goldman Sachs een kans om een mooie winst te maken. Vooral omdat waardeaandelen nu bijzonder goedkoop lijken in vergelijking met de rest van de markt.

Waardeaandelen koersen volgens Goldman nu met een korting van maar liefst 65 procent (op basis van koers-winstverhoudingen) ten opzichte van dure aandelen. En volgens David Kostin, hoofdstrateeg bij de bank, ging een brede spreiding in de koers-winstverhoudingen in het verleden vaak vooraf aan sterke rendementen voor waardeaandelen.

Meer belangstelling voor waardeaandelen vereist volgens Kostin ook een aanhoudende verbetering van de economische groeiverwachtingen, mogelijk gedreven door een wereldwijde versoepeling van het monetaire beleid. "Dat is goed nieuws gezien de verwachte aanstaande renteverlagingen door de Fed", stelt de strateeg.

Voor beleggers die geloven dat waardeaandelen een comeback kunnen maken selecteerde Yahoo Finance vijf bedrijven van de lijst met aanbevolen waardeaandelen van Goldman Sachs.

1. Salesforce.com

Salesforce is een van de meestbelovende aandelen op de lijst van Goldman Sachs. In mei kondigde het bedrijf aan Tableau Software over te nemen voor 15,7 miljard dollar. Analisten zijn positief over de deal.

Analist Brent Bracelin van KeyBanc merkt op dat data steeds belangrijker worden naarmate bedrijven steeds meer de cloud omarmen en dat meer dan 90 procent van de markt voor gegevensbeheer en analysesoftware, die een omvang heeft van 41 miljard dollar, nog steeds bestaat uit traditionele software die dertig jaar geleden is ontworpen. Met Tableau Software kan Salesforce deze lucratieve mogelijkheid voor modernisering benutten.

Bracelin herhaalde zijn koopadvies en koersdoel van 180 dollar. Ook andere analisten zijn positief over Salesforce. Het aandeel krijgt van 24 analisten een koopadvies, tegenover slechts één neutraal-advies. Het gemiddelde koersdoel van 183 dollar biedt een opwaarts potentieel van 23 procent ten opzichte van de huidige aandelenkoers.

2. Facebook

Facebook staat ook in de belangstelling. Het bedrijf heeft recent zijn nieuwe cryptobetalingsplatform libra gelanceerd. Verschillende toonaangevende financiële- en technologiebedrijven, waaronder Uber, Mastercard en Visa, werken samen in dit revolutionaire platform. Het resultaat: Facebook wordt een belangrijke speler in de op 1,4 biljoen dollar gewaardeerde e-commercesector.

Na de lancering herhaalde analist Ivan Feinseth van Tigress Financial het sterke koopadvies voor Facebook. "Libra zal een game changer worden, omdat het nieuwe manieren creëert om te verdienen aan de meer dan 2,7 miljard leden van Facebook", verklaarde Feinseth.

"De oprichting door Facebook van een uniform betalingssysteem voor zijn gebruikers zal nieuwe zakelijke partnerschappen en groei op lange termijn stimuleren, omdat het de e-commercemarktplaats binnendringt en zijn vermogen om toegang te bieden aan adverteerders en aanvullende zakelijke diensten verder verbetert", schreef Feinseth. De analist heeft geen koersdoel, maar stelt wel een aanzienlijk opwaarts potentieel te zien ten opzichte van het huidige koersniveau.

In totaal hebben 35 analisten een koopadvies voor Facebook, terwijl slechts drie analisten neutraal blijven. Het gemiddelde koersdoel van 220 dollar biedt een opwaarts potentieel van 17 procent.

3. Marathon Petroleum

Marathon Petroleum is een van de grootste Amerikaanse olieraffinaderijen. Dankzij de fusie met Andeavor eind 2018 staat het bedrijf in de top vijf van de wereld, met een capaciteit van meer dan 3 miljoen vaten per dag.

Hoewel het bedrijf zwakke resultaten rapporteerde over het eerste kwartaal, blijven analisten optimistisch. Vier analisten geven het aandeel een sterk koopadvies, terwijl één analist neutraal blijft. Het gemiddelde koersdoel van 71 dollar biedt een opwaarts potentieel van meer dan 30 procent.

Het bedrijf is ervan overtuigd dat de synergie-effecten van de recente fusie zich naar verwachting zullen ontvouwen en voorziet geen herhaling van de negatieve verrassing van het eerste kwartaal.

4. Qualcomm

Chipbedrijf Qualcomm staat ook op de lijst van Goldman. Hoewel het aandeel recentelijk een moeilijke tijd heeft gehad, blijven de meeste analisten positief. Het bedrijf krijgt van veertien analisten een koopadvies, negen analisten zijn neutraal en één analist adviseert het aandeel te verkopen. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 85 dollar.

Het nieuws dat Qualcomm en Apple hun langlopende patentengeschil hebben opgelost, waarmee Qualcomm 4,5 miljard dollar verdiende, zorgde voor een koerssprong van 23 procent voor het aandeel. Het feest eindigde echter abrupt nadat de Amerikaanse toezichthouder FTC bepaalde dat de royalty-structuren van Qualcomm in strijd zijn met de antitrustwetten. Qualcomm is in hoger beroep gegaan tegen het besluit.

In een reactie op het nieuws schreef analist James Faucette van Morgan Stanley dat een Qualcomm-aandeelhouder "altijd een beetje meer moed nodig heeft" en dat het aandeel op het huidige niveau nog steeds de moeite waard is. Zijn koersdoel van 95 dollar duidt op een opwaarts potentieel van 27 procent.

5. Halliburton

Halliburton is een van 's werelds grootste oliedienstverleners met activiteiten in meer dan 70 landen. In de afgelopen drie maanden hebben zes analisten het bedrijf een koopadvies gegeven, terwijl één analist neutraal bleef. Het gemiddelde koersdoel van 41 dollar biedt een opwaarts potentieel van 75 procent.

Analist Praveen Narra van Raymond James heeft een sterk koopadvies voor Halliburton en ziet de aandelenprijs bijna verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau. Volgens Narra moeten beleggers erop vertrouwen dat de resultaten in de tweede helft van dit jaar en in 2020 zullen verbeteren.

Ook analist Connor Lynagh van Morgan Stanley verwacht dat de winstgevendheid in de rest van het jaar zal verbeteren. Met het oog hierop schroefde Lynagh zijn prognoses voor het bedrijfsresultaat aanzienlijk op.

Lees ook: Shell, ASML en Takeaway favoriet voor juli