De Europese aandelenmarkt kan terugkijken op een mooi eerste halfjaar. Ondanks tegenwind op meerdere fronten, steeg de MSCI Europe Index met 16,6 procent. NN Investment Partners blikt in dat kader vooruit op de tweede helft van 2019.

De Europese bedrijfswinsten zijn wat NN IP betreft in ieder geval het dieptepunt gepasseerd. "Het momentum is sterk verbeterd en ook onze winstgroeiprognose voor het hele jaar is verhoogd tot 4,7 procent van 4,4 procent begin juni."

De vooruitzichten voor de marges blijven echter onzeker. Hoewel ze zich goed hersteld hebben, lijkt de rek er een beetje uit.

"Omzetgroei is de belangrijkste katalysator voor deze marges, omdat dit compensatie biedt aan de stijgende grondstofprijzen en lonen. Dit vraagt om gunstigere vooruitzichten op macroniveau en een betere prijszettingskracht van bedrijven. Gelukkig zijn de meest recente gegevens van de Purchasing Manager Index (PMI) voor Europa bemoedigend en blijft de binnenlandse economie veerkrachtig."

Waarderingen onder gemiddelde

Europese aandelen worden momenteel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van zo'n 15 (op basis van de winst van de afgelopen 12 maanden). De aandelen handelen daarmee op een korting van zo'n 12 procent ten opzichte van hun langetermijngemiddelde.

Ten opzichte van de mondiale aandelenmarkt is de korting zelfs zo'n 15 procent, merkt de asset manager op. Een korting van deze omvang is de afgelopen twintig jaar slechts voorgekomen tijdens periodes van recessie. "Gematigde cijfers lijken dus al te zijn ingeprijsd."

Betere winstvooruitzichten in combinatie met een soepel beleid van centrale banken, kunnen ervoor zorgen dat de waarderingen niet meer zakken of zelfs omhoog gaan. Tot slot kent Europa een lage positionering van beleggers, wat de markt ten goede komt.

Nog steeds opwaarts potentieel

"De onzekerheid die is veroorzaakt door handelsconflicten en binnenlandse politiek heeft zijn weerslag gehad op het sentiment en de risicobereidheid van beleggers. Hierdoor richten zij zich meer op defensieve sectoren en bond proxies dan op groeigerichte, cyclische sectoren."

Dit zorgt ervoor dat er bij economische vooruitgang nog steeds opwaarts potentieel is voor deze segmenten die, inclusief de financiële sector, goed zijn voor 62 procent van de markt.

Kansen cyclische fondsen

Hoewel economisch herstel duidt op kansen voor cyclische fondsen, blijft NN IP vooralsnog neutraal. Maarten Geerdink, hoofd Europese aandelen bij NN IP licht dit toe: "Binnen onze Europese dividendstrategieën behouden we momenteel een neutrale positionering wat betreft cyclische versus defensieve sectoren. Voor een cyclische oriëntatie moeten we namelijk eerst bevestiging zien dat de economische omstandigheden zijn verbeterd."

Binnen de defensieve sector is de asset manager terughoudend op de markten voor zeer luxe en duurzame consumentengoederen en bond proxies (producenten van voedingsmiddelen en gereguleerde nutsbedrijven).

De focus ligt daarentegen op de aantrekkelijker geprijsde segmenten binnen de defensieve sector zoals sommige basisconsumentengoederen (bijvoorbeeld Ahold Delhaize) en farmaceutische bedrijven als Roche en Sanofi.

"Bij de cyclische sectoren zien we kansen in hoogwaardige namen met doorgroeimogelijkheden. Hoogwaardige bedrijven zoals Siemens, Prysmian, Covestro en CRH moeten volgens ons profiteren van betere macro-omstandigheden, maar kunnen door het verbeteren van bedrijfsspecifieke elementen ook waarde ontsluiten."

Sentiment verre van uitbundig

Al met al noemt NN IP het algemene beleggerssentiment "verre van uitbundig" en is er waarschijnlijk meer duidelijkheid nodig over de politieke risico's - zoals de situatie in Italië en de Brexit - en macrogegevens, om het recente economisch herstel te bevestigen.

Manifesteert dit economisch herstel zich de komende maanden duidelijker, dan ziet NN IP veel kansen voor groeigerichte cyclische fondsen zoals de industriële sector en de sector basismaterialen. Daarnaast zouden verdere fiscale stimuleringsmaatregelen in Europa een grote positieve verrassing zijn en een extra impuls geven aan de aandelenmarkten.

Lees ook: Shell, ASML en Takeaway favoriet voor juli