5G is honderd keer sneller dan 4G en zal daarmee de volgende golf van technologische vooruitgang faciliteren, zoals zelfrijdende voertuigen, virtual en augmented reality en het internet der dingen.

De overstap van 3G naar 4G stelde bedrijven als Uber en Snapchat in staat om de cultuur te veranderen. De komende overgang van 4G- naar 5G-netwerken zal naar verwachting de volgende fase van technologische verandering en innovatie mogelijk maken.

Onderzoeksbureau IDC verwacht dat de markt voor 5G-infrastructuur in omvang zal stijgen van 528 miljoen dollar in 2018 naar 26 miljard dollar in 2022. Voor beleggers die willen investeren in de overgang naar 5G-netwerken selecteerde US News de zeven beste 5G-aandelen om nu te kopen.

1. Xilinx

Deze chipmaker met een marktwaarde van 29 miljard dollar is een van de eerste bedrijven die profiteert van de volgende generatie draadloze netwerken en behoort tot de beste 5G-aandelen om nu te kopen. Xilinx zal profiteren van de stijgende infrastructuuruitgaven, aangezien zijn chips worden gebruikt als componenten voor het uitrollen van 5G.

De omzet in het communicatiesegment van Xilinx steeg in het afgelopen kwartaal met 74 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een indrukwekkend portfolio van radiofrequentie- en chiptechnologieën kan nu worden gebruikt in alle spectrumbanden onder 6 GHz, wat belangrijk zal zijn om de 5G-dekking over lange afstanden te waarborgen.

2. Qualcomm

Een lijst met 5G-aandelen zou niet volledig zijn zonder Qualcomm, een andere chipmaker die toevallig ook een indrukwekkend portfolio van intellectuele eigendommen heeft met betrekking tot 5G-technologie.

Dankzij een goede deal met Apple kan Qualcomm de komende zes jaar chips leveren voor de iPhone. Apple kan nu eerder een 5G-iPhone uitbrengen dan werd verwacht, wat voor beide bedrijven positief is. Patenten op allerlei aan 5G gerelateerde gebieden zullen de komende jaren royalty's voor Qualcomm en waarde voor aandeelhouders genereren.

Het aandeel is redelijk gewaardeerd met een koers-winstverhouding van 14 keer de toekomstige winst en een dividendrendement van 3,4 procent.

3. Ericsson

Het Zweedse bedrijf voor communicatieapparatuur Ericsson zal een belangrijke speler zijn in de wereldwijde uitrol van 5G-technologie waarmee telecombedrijven hun netwerken kunnen upgraden naar de nieuwe, snellere versie. Ericsson verkoopt ook software en radionetwerkhardware en sloot onlangs een licentieovereenkomst met de snelgroeiende Chinese smartphonemaker Oppo.

Recente zorgen rond de technologie van de directe Chinese concurrent Huawei aangaande de Amerikaanse binnenlandse veiligheid zouden Ericsson ten goede kunnen komen.

Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht en voorspelde in juni dat het aantal 5G-abonnementen in 2024 wereldwijd op 1,9 miljard zal uitkomen; een stijging van 27 procent ten opzichte van de prognose in november.

4. Crown Castle

Een grote infrastructuuruitgave die nodig is om 5G-connectiviteit te bereiken, is het bouwen van nieuwe zendmasten. In tegenstelling tot bij 4G vereist het laatste deel van de 5G-transmissie antennes binnen enkele honderden meters van het aangesloten apparaat, om de signaalsterkte en -snelheid te waarborgen. Hiervoor zijn tienduizenden kleinere celtorens nodig van het type waarin Crown Castle is gespecialiseerd.

Het bedrijf beschikt over 65.000 kleine zenders en is van plan om er 20.000 bij te bouwen in 2020. Telecomaanbieders huren meestal torenruimte in plaats van zelf torens te bouwen, dus deze groei zal zich vertalen in enorme terugkerende inkomstenstromen voor Crown Castle in de komende jaren. En dit 5G-aandeel betaalt ook een dividend van 3,3 procent.

5. Verizon Communications

Beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met overlevingskracht en een mooi dividend kunnen terecht bij Verizon Communications. Een belangrijke factor in het succes van elk telecomconcern is het dekkingsgebied.

Verizon domineert in de 50 grootste markten de belangrijkste 5G-spectrumbanden. Het bezit 76 procent van de 28 GHz-band en 46 procent van de 39 GHz-band. Die zijn cruciaal voor de hogere datatransmissiesnelheden van 5G. Dat maakt Verizon tot een van de beste 5G-aandelen om te kopen en het dividend van 4,2 procent helpt ook mee.

6. VMWare

De overgang van 4G naar 5G vereist niet alleen een uitbouw van de fysieke infrastructuur, maar ook nieuwe softwaresystemen. VMWare biedt technologie waarmee telecomaanbieders meerdere netwerken op dezelfde hardware kunnen laten draaien. Het bedrijf heeft al deals gesloten met bedrijven als AT&T, Vodafone en Ericsson.

VMWare heeft de omzet zien stijgen van 6 miljard dollar in 2014 tot 9 miljard dollar in het fiscale boekjaar 2019. De winst per aandeel steeg in dezelfde periode van 2,04 dollar naar 5,85 dollar.

7. Marvell Tech

Dit chipbedrijf is een belangrijke speler in een aantal snelgroeiende, samenhangende sectoren waaronder 5G, cloud, kunstmatige intelligentie, bedrijfshardware en autotechnologie, vooral na de acquisitie van Cavione met een omzet van 6 miljard dollar in 2018. Marvell is een langetermijnspeler op 5G-vlak, aangezien het overgrote deel van de extra inkomsten uit de 5G-implementatie zal binnenkomen in 2020 en de jaren daarna.

Maar er zijn voor het bedrijf aanzienlijke voordelen te behalen als het ontwerpcontracten kan afsluiten met andere fabrikanten. Het recentste grote ontwerpcontract was met Samsung. Onder de overeenkomst levert Marvell Tech chips aan het Zuid-Koreaanse technologieconcern voor het voeden van LTE- en 5G-basisstations, die een cruciaal onderdeel zijn bij het verbeteren van de connectiviteit. Het aandeel wordt verhandeld tegen 19 keer de toekomstige winst en biedt een dividendrendement van 1 procent.