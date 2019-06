De wereldeconomie staat aan de vooravond van een recessie. Daarvoor waarschuwen de analisten van de Zwitserse bank UBS.

Dit zou volgens de analisten alle grote centrale banken ertoe kunnen bewegen het monetaire beleid te versoepelen om de economie aan te jagen, meldt Yahoo Finance.

Wereldwijde recessie

De voortslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China versterkt de angst voor een wereldwijde recessie en dit betekent volgens UBS dat president Trump zijn zin krijgt en dat de Federal Reserve de rente verlaagt.

Tot nu toe hebben de twee grootste economieën ter wereld geen deal kunnen sluiten om hun handelsconflict te beëindigen, en er ligt momenteel voor 300 miljard dollar aan extra Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen op tafel.

Tariefescalatie geen basisscenario

"Een tariefescalatie is niet ons basisscenario", stellen de UBS-analisten. "Maar als die niet wordt afgewend, verwachten we grote veranderingen in onze voorspellingen."

"We schatten dat de wereldwijde groei in de daaropvolgende zes kwartalen 75 basispunten lager zal liggen; een soort wereldwijde recessie, vergelijkbaar met Europa's kredietcrisis en de instorting van de oliemarkt in het midden van de jaren tachtig", schreven de analisten.

'Gevaarlijk laag bij de grond'

"Als we gelijk hebben wat betreft de impact op de groei, moeten alle grote centrale banken hun monetaire beleid gaan versoepelen, gezien de fragiele toestand van de wereldeconomie."

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting volgende maand al de rente verlagen. UBS denkt dat de Fed in juli de rente met 50 basispunten zal terugschroeven en later met nog eens 100 basispunten. In dat scenario zou de Amerikaanse economie volgens UBS "gevaarlijk laag bij de grond vliegen, maar een recessie vermijden".

Volgens UBS zal de Fed pas de rente naar nul verlagen en de inkoop van obligaties opnieuw opstarten, als de VS importtarieven invoeren op Mexicaanse goederen. Trump dreigde eerder met een importtarief op alle Mexicaanse goederen, maar zag daar op het laatste moment vanaf. De ECB, de Bank of Japan en de People's Bank of China zullen ook verdere stimuleringsmaatregelen nemen.

Bodem voor aandelen begin 2020

De wereldwijde handelsspanningen zullen ook gevolgen hebben voor aandelen, die volgens UBS uiteindelijk een laagste punt zullen bereiken aan het begin van 2020. Ondertussen zullen de rendementen van staatsobligaties verder dalen, terwijl er steun zal blijven bestaan voor de Amerikaanse dollar.

