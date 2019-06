Beleggen levert op de langere termijn meestal meer op dan sparen. Toch zien velen er van af, omdat ze denken dat het te veel kost. Gelukkig zijn er slimme manieren om zonder noemenswaardige inspanning een mooi bedrag bij elkaar te beleggen.

Hoe eerder wordt gestart met beleggen, hoe groter de beleggingspot waarschijnlijk wordt.

Niet alleen kunt u zich meer risico's permitteren als u nog een lange tijd voor de boeg hebt; ook kunt u profiteren van het rente-op-rente effect, omdat eventuele beleggingswinsten herbelegd kunnen worden. Doet u dit langere tijd, dan tikt dat behoorlijk aan.

Meer rendement

Uiteraard zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Maar statistisch gezien levert beleggen vrijwel altijd een hoger rendement op dan sparen, zo blijkt uit deze tool van Robeco, waarbij u het gemiddelde rendement van een spaarrekening kunt vergelijken met dat van de MSCI World-index, over een door u geselecteerde periode.

Uit de tool blijkt dat wie tien jaar geleden 1.000 euro had gestort op een spaarrekening, de spaarpot had zien uitgroeien tot 1.128 euro. Was dat bedrag echter belegd, dan zou de spaarpot in waarde ruim zijn verdubbeld, naar 2.025 euro. Dat komt neer op een gemiddeld jaarrendement van 7,3 procent.

Veel dertigers stellen beleggen echter uit omdat ze het te druk hebben met het werk en de zorg voor de kinderen om zich erin te verdiepen.

Toch hoeft beleggen helemaal niet zo tijdrovend te zijn, mits het slim gedaan wordt. De website US News zette onlangs een aantal tips op een rij voor luie beleggers. We lopen er een aantal langs.

1. Beleg in beleggingsfondsen

Individuele aandelen selecteren is erg tijdrovend en vergt de nodige expertise. Bovendien wordt de portefeuille erg kwetsbaar als u in slechts een handvol aandelen belegt: één misser heeft een relatief grote impact op het totale rendement.

Belegt u niet uitsluitend als hobby, maar om rendement te behalen, dan is het verstandig om te kiezen voor een beleggingsfonds. Je portefeuille is dan automatisch gespreid: er zitten soms honderden stukken in de portfolio.

En, niet onbelangrijk bij weinig tijd: u hebt er geen omkijken naar. Een team van experts houdt de markt voor u bij.

Liever voordeliger uit? Kies dan voor ETF's die een index van bijvoorbeeld aandelen of grondstoffen volgen. Omdat er geen beheerder is die actief op zoek gaat naar beleggingskansen, zijn de kosten een stuk lager.

2. Leg automatisch in

Het vergt de nodige discipline om elke maand geld van je betaalrekening te halen om mee te beleggen. Om het makkelijker te maken, is het bij veel banken mogelijk om elke maand een vast bedrag laten beleggen in een beleggingsfonds. U hebt er dan geen omkijken naar.

Automatisch periodiek beleggen heeft nog een extra voordeel: u loopt niet het risico dat u door een verkeerde timing extra geld verliest. Bij gespreid inleggen wordt de aankoopprijs namelijk gemiddeld, waardoor extreme hoogte- en dieptepunten gladgestreken worden.

Bovendien voorkomt u met deze strategie dat u gaat handelen in een emotie; vaak hét recept voor grote koersverliezen.

3. Besteed het beheer uit

Vroeger was vermogensbeheer voorbehouden aan de elite, maar anno 2019 kunnen beleggers al voor kleine bedragen terecht bij bedrijven als Evi van Lanschot, Binck, FitVermogen en Doelbeleggen. Zij beheren de vermogens van verschillende klanten tegelijk. Je wordt dan ingedeeld in een beleggingsprofiel, waarna een portefeuille wordt ingericht volgens dit profiel.

De vermogensbeheerder zorgt ervoor dat de portefeuille blijft aansluiten bij het profiel. Hij voert wijzigingen voor alle klanten in dit profiel tegelijk uit. Omdat het proces is geautomatiseerd, zijn de kosten slechts een fractie van traditioneel vermogensbeheer.

4. Focus op de assetverdeling

Beleggers focussen zich vaak op individuele aandelen. Maar de meest bepalende factor voor het rendement is de verdeling van de portefeuille over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en alternatieve beleggingen, zoals private equity.

Als u een druk leven hebt, is het verstandig om uw energie vooral te richten op een goede assetallocatie. Houd hierbij rekening met het beoogde rendement en de termijn die u hebt om te beleggen.

Is het geld al binnen enkele jaren nodig en wilt u niet teveel risico lopen, kies dan voor wat veiliger beleggingen, zoals staatsobligaties of obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Is er meer tijd, dan is er meer plek voor aandelen. Dit levert doorgaans ook een hoger rendement op.

Houd de assetverdeling wel bij, want door de marktontwikkelingen kan de portefeuille uit balans raken. Gaat de beurs bijvoorbeeld een tijdje omhoog, dan kan het gewicht van aandelen groter worden dan beoogd. US News adviseert om te herbalanceren zodra die meer dan 4 procent afwijkt van de voorgenomen verdeling.

5. Kies een lifecycle fonds

De echt luie belegger wil liever niet omkijken naar de assetverdeling. Gelukkig is hiervoor een oplossing: een lifecycle fonds. Dit is een beleggingsfonds dat de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën aanpast naarmate de looptijd verstrijkt. Als de einddatum in zicht komt, worden de beleggingsrisico's steeds verder afgebouwd.



In het begin van de looptijd belegt het fonds daarom relatief veel in aandelen, high yield obligaties (risicovolle obligaties), vastgoed en alternatieve beleggingen. Aan het eind van de rit verschuift de focus naar staatsobligaties, credits (obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid) en kasgeld.



Anders dan bij gewone beleggingsfondsen verandert het beleggingsprofiel van het fonds gedurende de looptijd, van offensief naar defensief. U hoeft dus niet zelf in de gaten te houden of u teveel risico loopt.

Zo'n lifecycle fonds is handig als u lang van tevoren begint te sparen voor een specifiek doel, zoals een aanvulling op het pensioen of eerder stoppen met werken.

6. Stop met de koersen in de gaten houden

Beleggen doet u voor de lange termijn. Tussentijdse koersschommelingen horen erbij. Verspil daarom geen tijd met het steeds monitoren van beurskoersen. Dat scheelt ook veel stress en voorkomt dat u in de emotie verkeerde beslissingen neemt.

Wel is het verstandig om een keer per maand even te checken of u nog achter uw beleggingskeuzes staat of dat de uitgezette koers toch wat aangepast moet worden.

7. Maak gebruik van handige apps

Er zijn allerlei handige apps ontwikkeld die beleggers kunnen gebruiken ter ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan apps waarbij je het beursnieuws kunt bijhouden, realtime koersen kunt volgen of met behulp van handige analysetools aandelen kunt vergelijken. In dit artikel worden enkele voorbeelden genoemd.

